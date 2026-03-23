이천시, 찾아가는 도시농업 원예체험 프로그램 대상자 모집

[이천=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 이천시는 오는 31일까지 2026년 찾아가는 도시농업 원예체험 프로그램 대상자를 모집한다고 23일 밝혔다.
이번 프로그램은 이천시에서 육성한 도시농업 전문가가 해당 기관을 직접 방문하여 맞춤형 다 회차 원예 프로그램을 제공하는 사업으로 도시농업에 대한 이해를 높이고 참여를 이끄는 데 목적이 있다.
모집 대상은 이천시에 주소지를 둔 기관 및 단체로 서류심사와 도시농업위원회의 심의를 거쳐 최종 선정된 5개 기관에 프로그램을 지원할 예정이다.
신청을 원하는 기관은 이천시농업기술센터 누리집에서 신청서를 내려받을 수 있으며, 구비서류를 갖추어 오는 31일까지 농업기술센터 농업진흥과를 방문하거나 전자메일로 제출하면 된다.
정현숙 농업진흥과장은 "이번 프로그램을 통해 시민들이 일상에서 건강을 회복하고 스트레스를 해소하는 데 도움이 되기를 바란다"라며 "도시농업을 활성화하여 건강한 도시 문화를 만들고, 사회적 가치를 창출하기 위해 노력하겠다"라고 말했다.
observer0021@gmail.com