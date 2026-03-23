이천시, 중리지구 다목적실내체육관 착공식 개최 

[이천=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 이천시가 중리동 502번지 중리근린공원 일원에서 '중리지구 다목적실내체육관 건립 사업' 착공식을 개최하고 본격적인 공사에 들어갔다고 23일 밝혔다.
중리지구 다목적실내체육관은 총사업비 130억원(국비 30억원 포함)을 투입해 부지 4000㎡에 연면적 약 2530㎡, 지상 3층 규모로 새활체육 공간이 조성된다.
이천시는 오는 2027년 5월 준공을 목표로 사업을 차질 없이 추진해 시민들이 조속히 시설을 이용할 수 있도록 할 계획이다.
이천시는 인구 증가가 예상되는 시내권 일대의 체육시설 부족 문제를 해소하고 시민 건강 증진과 삶의 질 향상에 도움이 될 것으로 기대한다.
김경희 시장은 "이천 중리택지지구는 최근 주거환경 변화와 함께 인구 유입이 활발한 지역"이라며 "이번 실내체육관이 올해 말 준공 예정인 여성비전센터와 함께 시민 삶의 질을 높이고 세대 간 소통과 활력을 이끄는 공간으로 자리 잡기를 기대한다"라고 말했다.
이어 "앞으로도 시민들의 건강하고 풍요로운 삶을 위해 체육 인프라 확충에 최선을 다하겠다"라고 덧붙였다.
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