전북에듀페이 24일부터 접수…최대 20만 원 지원

카드·앱 활용 바우처 지급으로 교육비 부담 완화
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북교육청이 오는 24일부터 다음 달 15일까지 도내 초중고 학생 16만3000여 명을 대상으로 '전북에듀페이' 집중신청 기간을 운영한다고 23일 밝혔다.
입학지원금은 24~27일, 학습지원비와 진로지원비는 5월 1~15일 신청을 받으며, 전북에듀페이는 학령인구 감소와 지역 소멸 위기 속 교육 공공성을 강화하고 학부모의 교육비 부담을 완화하기 위해 마련됐다.
입학지원금은 초등 1학년 20만 원, 중·고 1학년 15만 원이 지급되며, 전북교육청 누리집 내 입학지원금 신청 시스템을 통해 신청하면 학부모 계좌로 지급된다.
2학년 이상 학생 대상 학습지원비(초등 10만 원, 중고 15만 원)와 진로지원비(초등 10만 원, 중고 20만 원)는 전북에듀페이 앱이나 학습·진로지원비 신청 시스템을 통해 신청할 수 있으며, 바우처 형태로 전북에듀페이 카드에 지급된다. 기존 카드를 보유한 경우 재사용 가능하다.
집중신청 기간 동안 토·일요일에도 전북에듀페이 콜센터를 이용할 수 있으며, 전북은행은 전용 콜센터 운영, 일부 영업점 연장 운영, 토요일 운영, 임시 영업소 운영 등으로 편의를 제공한다. 집중신청을 놓치더라도 11월 30일까지 신청 가능하다.
올해 전북교육청은 도내 초중고 학생과 학교 밖 청소년 총 16만3,000여 명에게 238억여 원 규모의 전북에듀페이를 지원할 예정이다.
장경단 학교안전과장은 "전북에듀페이가 교육비 부담 경감과 학생 자기주도 학습, 지역경제 활성화에 기여했다"며 "모든 학생이 집중신청 기간 내 신청해 필요한 곳에 사용할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com