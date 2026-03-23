김수우, 공재광 지지 선언…민주당 평택시장 경선 구도 변화 기대

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 더불어민주당 평택시장 선거 출마를 준비해 온 김수우 전 정책위 부의장이 지난 22일 공재광 전 평택시장에 대한 지지를 공식 선언했다.
이날 김 전 부의장은 "지금 평택에 필요한 것은 분열이 아닌 통합, 실험이 아닌 검증된 실행력"이라며 "민주당의 민생 중심 가치와 책임 행정을 바탕으로 민주당의 승리와 평택의 미래를 위해 공재광 예비후보를 중심으로 힘을 모으는 것이 바람직하다"고 밝혔다.
이어 김 전 부의장은 "공재광 예비후보는 평택시장 경험을 통해 이미 검증된 행정가"라며 "빠르게 성장하는 평택에서는 시행착오를 줄이고 곧바로 성과를 만들어낼 수 있는 리더십이 필요하다"고 강조했다.
그러면서 "저 역시 평택의 발전을 위해 끝까지 함께하겠다"며 "민주당이 하나로 힘을 모을 때 시민의 선택도 더욱 분명해질 것"이라고 덧붙였다.
이에 공재광 예비후보는 "김수우 전 부의장의 결단에 깊이 감사드린다"며 "이번 지지 선언은 개인에 대한 지지를 넘어, 평택의 미래를 위한 통합의 출발점"이라고 밝혔다.
또한 "지금 평택은 실험할 시간이 없는 도시"라며 "그동안의 경험과 준비를 바탕으로 말이 아닌 결과로 평가받는 시정을 반드시 보여드리겠다"고 강조했다.
고려대학교 정책학 박사 출신인 김 전 부의장은 제7대 평택시의회 산업건설위원장과 더불어민주당 정책위원회 부의장을 역임했다.
최근 투명 행정, 의료·교육 인프라 확충, 광역교통망 구축 등 7대 공약을 발표하며 더불어민주당 평택시장 선거 출마를 이어왔다.
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