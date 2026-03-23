民调：李在明施政好评率升至62.2% 危机应对获认可

纽斯频通讯社首尔3月23日电 韩国最新民调结果显示，总统李在明的施政好评率连续三周上升，本周达62.2%。分析认为，政府对中东局势等外部冲击的快速应对提升公众对其危机管理能力的认可。

图为21日上午，韩国总统李在明在青瓦台举行新年记者会。【图片=路透社、纽斯频通讯社】

据舆论调查机构Realmeter 23日发布的调查结果，李在明的施政好评率较上周上升1.9个百分点，达62.2%；差评率为32.5%，下降2.5个百分点，回答不清楚的受访者达5.3%。

报告称，政府针对中东局势迅速推进追加预算、实施油价限高制、研讨车辆限行措施等被公众视为有效的危机管理举措。

从地区来看，大邱和庆北地区支持率升至46.6%，上涨4.8个百分点，增幅最大；其后依次是光州和全罗地区，升至88.6%，上涨4.5个百分点；大田、世宗、忠清地区为68.8%，上涨4.3个百分点。相反，首尔地区为55.1%，下滑4.7个百分点。

政党支持率方面，执政党共同民主党支持率连续三周保持升势，达53%。最大在野党国民力量党支持率则连续三周下滑，降至28.1%，为7个月来首次跌破30%。改革新党、祖国革新党支持率分别为4%和3%。

此次调查由Realmeter受《能源经济新闻》委托，李在明施政好评率调查于本月16日至20日进行，政党支持率调查于19日至20日进行，两项调查均采用无线自动应答方式。详细内容可参考中央选举舆论调查审议委员会官网。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社