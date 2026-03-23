이랜드 스파오, 롯데아울렛 김해점에 200평 규모 매장 오픈

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 이랜드월드가 운영하는 제조·유통 일괄(SPA) 브랜드 스파오(SPAO)는 지난 20일 롯데프리미엄아울렛 김해점에 신규 매장을 오픈했다고 23일 밝혔다.
롯데프리미엄아울렛 김해점 2층에 위치한 스파오 김해점은 668㎡(약 200평) 규모의 대형 매장이다. 스파오는 이번 매장 오픈을 통해 경남 권역 고객들에게 온 가족이 함께 즐길 수 있는 실속형 쇼핑 공간을 선보인다.
매장은 성인부터 유아동까지 전 연령대가 이용할 수 있는 에이지리스 공간으로, 키즈·성인·콜라보 조닝 등으로 구성돼 풍성한 쇼핑을 즐길 수 있다.
스파오 롯데프리미엄아울렛 김해점에서는 ▲윈드브레이커 ▲데님 ▲후드집업 ▲내의 등 베이직 아이템뿐만 아니라 컬래버레이션 파자마까지 온가족이 입기 좋은 다양한 패션 아이템을 합리적인 가격으로 만나볼 수 있다.
이랜드 스파오 관계자는 "스파오 롯데프리미엄아울렛 김해점은 전 연령대 고객을 위한 스파오의 베이직 아이템을 만나볼 수 있는 공간"이라며 "경남 권역에서 온 가족이 실속 있는 쇼핑이 가능한 공간으로 자리매김할 것"이라고 말했다.
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