이랜드 후아유, 고양 스타필드 팝업서 봄 '캘리걸 컬렉션' 선봬

봄 신상품으로 레이어드 스타일링 제안

구매 혜택, 럭키드로우 이벤트 진행

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 이랜드월드는 캐주얼 브랜드 후아유(WHO.A.U)가 스타필드 고양 지하 2층에서 팝업스토어를 운영한다고 15일 밝혔다.

오는 18일까지 진행되는 이번 팝업스토어에서는 새로운 봄 시즌을 맞아 선보이는 후아유의 시그니처 라인 '캘리걸(CALI GIRL) 컬렉션'을 직접 경험할 수 있다. 캘리걸 컬렉션은 캘리포니아의 자유로운 감성을 소녀스럽게 재해석한 후아유의 대표 상품 라인이다.

이랜드 후아유 고양 스타필드 팝업스토어 전경. [사진=이랜드]

2026 봄 캘리걸 컬렉션은 부드러운 컬러감과 레이어드 스타일링을 중심으로 다양한 아이템을 선보인다. 레이어드 헨리넥, 티어드 미니 스커트 등 경쾌한 실루엣과 소프트한 소재감이 특징으로 봄 시즌에 어울리는 감성적인 스타일을 제안한다.

대표 아이템 '레이어드 헨리넥'은 누적 판매 1만장을 기록하며 5차 리오더에 돌입한 인기 상품이다. 핑크, 아이보리 등 봄에 어울리는 파스텔 컬러와 슬림한 실루엣이 특징이다.

팝업스토어 현장에서는 구매 혜택과 럭키드로우 이벤트 등 다양한 고객 참여형 프로그램도 만나볼 수 있다.

이랜드 후아유 관계자는 "캘리걸 컬렉션은 브랜드의 캘리포니아 감성을 가장 소녀스럽게 표현한 라인"이라며 "앞으로도 고객이 브랜드를 직접 체험할 수 있는 접점을 넓혀 나갈 계획"이라고 말했다.

한편 후아유는 오는 4월 '캘리걸 서머 컬렉션'을 출시하며 여름 라인업을 강화할 예정이다.

shl22@newspim.com