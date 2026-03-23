용인시, 제조 중소기업 PL보험료 40% 지원…최대 200만 원

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시가 지역 제조 중소기업의 제품 안전 강화와 경영 리스크 완화를 위해 제조물배상책임(PL)보험료를 지원한다.
용인시는 지역 중소기업을 대상으로 PL보험료 40% 이내, 업체당 최대 200만원까지 지원한다고 23일 밝혔다. 이는 제조물 결함으로 인한 손해배상 부담을 줄이기 위한 조치다.
지원 대상은 본사 또는 공장 소재지가 용인시에 있는 중소기업으로 2026년 내 PL보험 신규 가입 또는 갱신 기업이다. 지난해 지원 받은 기업은 제외되며, 사업 기간 내 업체당 1개 증권만 지원한다.
신청은 보험 가입 후 용인상공회의소 회원지원본부에 제출하면 된다. 2026년 차수별 일정은 1차(3월23일), 2차(6월22일), 3차(9월21일), 4차(12월7일)로, 예산 소진 시 조기 마감될 수 있다. 필요 서류는 신청서, 사업자등록증, 중소기업확인서, 보험증권, 보험료 납부영수증, 통장사본 등이다.
양동필 시 기업지원과장은 "지역 기업의 안정적 경영 환경 조성과 시민들의 제품 안전 확보를 위해 PL보험 가입을 적극 권장하겠다"고 전했다.
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