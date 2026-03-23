'경기지사 출마' 추미애, 법사위원장직 사임…"마지막 소임 검찰개혁 완수"

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 6·3 지방선거 경기지사에 출마하는 추미애 더불어민주당 의원이 23일 국회 법제사법위원장직에서 사임하겠다고 밝혔다.
추 의원은 이날 오전 국회에서 기자회견을 열고 "마지막 소임이었던 검찰 개혁 법안이 이번 본회의에서 통과됐기에 이제 국민이 주신 법사위원장직을 국민께 다시 돌려드린다"고 말했다.
이어 "작년 8월, 어려운 시기 당의 요청을 받고 고심 끝에 법제사법위원장 직을 수락했으며 국민들께 '이번 법사위원장 선출은 검찰개혁과 사법개혁 과제를 완수하라는 국민의 명령으로 받아들이겠다. 그 뜻을 결코 잊지 않겠다'고 말씀드렸다"고 설명했다.
추 의원은 "지난 7개월간 법사위원장으로서 총 682건의 개혁법안과 민생법안을 처리했다. 법 왜곡죄를 도입하는 '형법', 재판소원을 허용하는 '헌법재판소법', 대법관 증원안이 담긴 '법원조직법' 개정안 등 사법개혁 3법과 검찰청 폐지, 공소청·중수청 법안까지 '검찰개혁' 과제를 완수했다"고 강조했다.
그러면서 "내란전담재판부 설치와 2차 종합특검법을 제정해 12·3 내란의 실체를 밝히고 관련자는 끝까지 엄벌하도록 제도적 장치를 마련했다"고 목소리를 높였다.
계속해서 추 의원은 "민생 과제에도 소흘함이 없었다"면서 "인공지능 기본법, 반도체 특별법, 지방교육자치법, 학자금 상환법, 광역교통특별법, 지역의료 강화법, 암표방지법 등 잠자고 있던 민생법안도 신속히 처리했다"고 덧붙였다.
추 의원은 "여러 어려움이 있었지만 언제나 제 중심에는 국민이 있었다. 어떠한 가시밭길도 외면하지 않았다"면서 "이처럼 뜻깊은 결과를 여러분께 보고드릴 수 있게 되어 영광"이라고 했다.
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