"4월 전국 아파트 1만6311가구 입주…전월 대비 34.8% 증가"

직방 "수도권 8193가구, 지방 8118가구 입주"

지방 물량 두 배 가까이 늘어

광주, 대구 등 일부 지역 물량 집중

단기적 가격 부담 우려

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 직방은 오는 4월 전국 아파트 입주 물량은 1만6311가구로 집계됐다고 23일 밝혔다.

이는 전년 동기(1만4763가구) 대비 10.5% 많고, 전월(1만2098가구) 대비로는 34.8% 늘어난 수치다. 권역별로는 수도권이 8193가구, 지방이 8118가구 입주한다. 수도권은 전월(8014가구) 대비 소폭 늘어난 반면, 지방은 전월(4084가구)보다 두 배 가까이 늘며 4월 전국 입주 물량 증가를 이끌었다.

[사진=직방]

수도권에서는 서울과 인천이 전월 대비 물량이 늘었지만 경기가 소폭 줄며 전체적으로는 전월과 유사한 수준을 유지했다.

서울은 총 3개 단지에서 1121가구가 입주한다. 청량리역 인근 재개발 사업을 통해 공급되는 동대문구 청량리동 '청량리 롯데캐슬 하이루체'(761가구)가 4월 말 입주한다. 노원구 상계동에 위치한 '해링턴 플레이스 노원 센트럴'(299가구)과 구로구 구로동 '신도림역 동문디이스트'(61가구)도 입주를 앞두고 있다.

경기 지역은 4개 단지에서 총 5224가구가 입주한다. 지역별로는 의정부시 1816가구, 광주시 1690가구, 오산시 1068가구, 고양시 650가구다. 의정부에서는 호원동 '힐스테이트 회룡역 파크뷰'(1816가구)가 입주한다. 광주시는 역동 '광주 더파크 비스타 데시앙'(1690가구)이, 오산시 궐동에 위치한 '오산세교 파라곤'(1068가구)이 집들이를 한다. 고양 일산동구에서는 장항공공택지지구에 위치한 '중앙하이츠 장항(A2)'(650가구)이 입주 예정이다.

인천은 4개 단지에서 1848가구가 입주한다. 서구 불로동 '신검단중앙역 디에트르 더 에듀(AA20BL)'(781가구)와 서구 원당동 '검단신도시 롯데캐슬 넥스티엘'(372가구)이 나란히 입주하며 검단신도시 내 공급이 집중된다. 미추홀구 학익동에는 재개발 사업지인 '포레나 인천학익'(562가구)이, 연수구 동춘동에는 '연수 월드메르디앙 어반포레'(133가구)가 각각 입주한다.

지방은 총 8118가구, 9개 단지가 입주한다. 광주광역시 4029가구, 대구광역시 3289가구, 충청북도 800가구 순이다. 광주와 대구 두 광역시가 지방 물량의 대부분을 차지하며 지방 입주 물량 증가를 주도했다.

광주광역시에서는 북구 운암동 '운암자이 포레나 퍼스티체' 1, 2, 3단지가 각각 998가구, 1486가구, 730가구로 합계 3214가구가 입주한다. 재건축 사업으로 조성된 대규모 단지가 한꺼번에 입주하는 만큼, 운암동 일대 전세 및 매매 수급에 단기적인 영향이 있을 수 있다. 동구 계림동에는 '교대역 모아엘가 그랑데'(815가구)가 입주해 광주 도심권 공급이 집중된다.

대구광역시는 3289가구가 입주한다. 남구 대명동에 위치한 '대명자이 그랜드시티'(2023가구)가, 동구 신천동에서는 '벤처밸리 푸르지오'(540가구)와 '힐스테이트 동대구 센트럴'(481가구)이 나란히 입주하며 동대구 일대 신규 입주가 이어진다. 그 외 충청북도에서는 청주시 서원구 개신동에 '청주 동일하이빌 파크레인 2단지'(800가구)가 입주할 예정이다.

4월 입주 물량은 전월 대비 34.8% 증가했지만, 광주와 대구 등 일부 지역에 물량이 집중된 영향이 커 전국적인 공급 확대 국면으로 보기는 어렵다. 수도권은 전월과 유사한 수준을 유지하며 전체 입주 흐름 역시 큰 변화 없이 이어지고 있다. 이에 따라 입주 영향도 전국적으로 확산되기보다는 공급이 집중된 지역 중심으로 나타날 가능성이 높다. 수요가 뒷받침되는 지역은 비교적 원활한 소화가 가능하겠지만, 그렇지 않은 지역은 입주 시점에 매물 증가로 단기적인 가격 부담이 나타날 수 있다.

주택산업연구원에 따르면 3월 입주전망지수는 94.4로 전월(98.9) 대비 4.5포인트 하락했다. 직방 관계자는 "신축 아파트에 대한 대출 규제 강화와 보유세 인상 가능성 등 규제 강화에 대한 시장의 우려가 반영된 결과로 풀이된다"며 "중동 지역 분쟁 등 대외 불확실성과 국내 세제 변화가 맞물리며 주택 시장 변동성이 커진 만큼, 입주 시장 역시 지속적인 모니터링이 필요한 시점이"이라고 설명했다.

dosong@newspim.com