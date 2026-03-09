직방 "1월 오피스텔 거래량 65% 급증…대출규제 뚫고 매수세 유입"

전용 85㎡ 이상 대형은 3배 뛰어
아파트 대출 규제 강화에 따른 풍선효과
직주근접 주요 업무지구 중심 거래 활발
[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 지난 1월 전국 오피스텔 거래량이 1년 전보다 60% 이상 급증한 것으로 나타났다. 아파트 대출 규제 강화로 자금 조달이 어려워진 실수요자들이 진입 장벽이 상대적으로 낮은 오피스텔로 눈을 돌린 데 따른 풍선효과로 풀이된다.
9일 직방이 국토교통부 실거래가 자료를 분석한 결과에 따르면 지난 1월 전국 오피스텔 거래량은 3366건으로 전년 동월(2033건) 대비 65.6% 증가했다. 수도권은 2374건, 지방은 992건으로 각각 63.5%, 70.7% 늘어나며 전국적인 거래 증가 흐름을 보였다.
면적별로는 소형 오피스텔이 여전히 거래의 중심을 이뤘지만 중대형 구간의 증가세가 매섭다. 전용면적 20~40㎡ 소형은 1830건으로 전체 거래의 54.4%를 차지했다. 전용 60~85㎡ 미만의 중대형 오피스텔 거래는 542건으로 전년 동월(239건) 대비 126.8% 증가했으며 전용 85㎡ 이상 대형은 41건에서 133건으로 224.4% 폭증했다.
수도권에서는 서울 1083건, 경기 1007건, 인천 284건 순으로 거래가 많았다. 세부 지역별로는 IT 및 게임 기업이 밀집한 직주근접 수요처인 경기 성남시 분당구가 128건으로 수도권 단일 지역구 중 최다 거래량을 기록했다. 개별 단지로는 정자동 정자동3차푸르지오시티 전용 25.29㎡가 2억1000만원에 거래됐으며 대장동 판교디오르나인 전용 84.99㎡는 8억원 중후반대에서 손바뀜됐다.
서울에서는 여의도 금융업무지구와 인접한 영등포구가 106건으로 가장 많았다. 이어 잠실과 문정 등 주요 업무지구가 있는 송파구(93건), 미디어 밀집 지역인 마포구(80건), 관악구(78건), 마곡 산업단지를 낀 강서구(72건) 순으로 거래가 활발했다. 인천은 미추홀구(78건), 연수구(56건), 부평구(51건) 등에서 매수세가 짙었다.
지방에서는 부산이 244건으로 1위를 차지했다. 해운대구(52건), 부산진구(40건), 수영구(24건)를 중심으로 거래가 많았다. 이는 지난해 하반기부터 일부 선호 지역을 중심으로 나타난 주택시장 회복세가 오피스텔 시장으로 이어진 결과로 분석된다. 경남(135건), 대구(80건), 대전(76건), 충남(71건) 등 산업단지나 연구개발 거점이 있는 지역들도 그 뒤를 이었다. 특히 대전은 대덕연구개발특구를 중심으로 안정적인 배후 수요가 형성돼 매수세가 이어졌다.
전국 오피스텔 거래량은 지난해 8월 이후 꾸준한 증가 흐름을 이어가고 있다. 정부가 지난 2025년 10월 주택시장 안정화 대책을 통해 서울 전역과 경기 일부를 규제지역으로 묶고 아파트 대출 규제를 대폭 강화한 것이 주된 원인으로 지목된다. 비주택으로 분류되는 오피스텔은 토지거래허가구역 내에서도 대출 규제가 상대적으로 느슨해 매수 수요가 대거 이동했다는 평가다.
직방 관계자는 "오피스텔은 아파트보다 환금성이 낮고 장기적인 가격 상승 여력이 제한적인 만큼 입지와 임대 수요가 검증된 단지를 중심으로 선별적인 접근이 필요하다"고 말했다.
