特朗普施压韩国参与霍尔木兹海峡行动 韩考虑非军事折中方案

纽斯频通讯社首尔3月23日电 美国总统特朗普要求韩国参与解除霍尔木兹海峡封锁的压力与日俱增。有观测认为，正密切关注事态发展及其他国家动向、保持谨慎态度的韩国政府最终可能难以承受美方压力。政府内部已出现以"非军事手段"寻求折中方案的声音。

图为美国总统特朗普。【图片=路透社、纽斯频通讯社】

特朗普20日表示："美国不使用霍尔木兹海峡，但欧洲、韩国、日本、中国等其他许多国家需要它，因此他们必须介入。"特朗普特别点名韩国称："我们给予韩国很多帮助"，并称"我爱韩国"。这一表态与路透社当天的报道一致。

特朗普14日曾点名包括韩国在内的特定国家，要求派遣军舰，在各国反应消极后又表示"不需要"。但随后再次强烈要求介入霍尔木兹海峡问题，施压与怀柔路线并举。

路透社报道指出，美国政府正持续要求盟友和伙伴为霍尔木兹海峡安全承担更多责任。

韩国政府外交消息人士表示："美国从未如此强烈要求合作某特定事项。政府虽试图以'未收到正式请求'为由保持距离，但再没有比这更明确的正式请求。"

主流观点认为，鉴于韩美关系对韩国具有非常重要的地位，韩方最终难以拒绝特朗普请求。尽管韩国舆论和政界高呼"绝不派兵"，但现实情况并不完全支持这一呼声。

派遣军舰等军事支援可能使韩国卷入战争风险，并损害与伊朗的关系，甚至可能导致伊朝密切合作，因此派遣军事力量并非韩国的首要选项。据此判断，政府认为最佳方案是以对美的政治外交支持和非军事支援来应对当前局面。

一位精通韩美关系的前外交官指出："韩国对朝核问题的应对依赖美国延伸威慑，且在关税、投资、引进核潜艇等对美关系的所有领域均处于关键时期，因此最终很可能被迫为美国做些什么。"

政府正密切关注其他收到类似请求的国家的动向。特别是政府似乎正仔细参考上周与美举行首脑会谈的日本的应对策略。日本以宪法为由表明派兵在现实中不可行，并明确将通过其他方式帮助美国。日本首相高市早苗曾表示，已向特朗普说明"日本能做什么和不能什么"。

政府似乎也需效仿日本，在收到美方"具体行动"要求前，预先提出韩国能做的折中方案。这一应对策略的核心在于说服美国。

韩国需要强调一方面必须维持用于应对朝鲜威胁的半岛防卫力量；另一方面，韩国在增加国防预算、接受驻韩美军"战略灵活性"等安全议题上，一直是对美国最为配合的"模范盟友"。关键在于让美国接受，以非军事援助取代派兵同样是实质性贡献。

另外，韩国外交部长官赵显将于25日至27日出席在法国举行的七国集团（G7）外长会议，或借此与美国国务卿鲁比奥会晤。有声音认为，赵显将在与鲁比奥的会晤中阐述政府对美提供支援的构想。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社