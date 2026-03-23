BTS光化门演唱会带火附近商圈 便利店销售额激增

纽斯频通讯社首尔3月23日电 韩国男团防弹少年团（BTS）21日晚在首尔光化门广场举行回归演唱会，吸引数万粉丝现场观看。受益于此，光化门附近便利店销售额激增。分析认为，随着大规模人潮涌动，便利店成为"现场据点"，一站式提供餐饮、零食、保暖用品及电子设备相关商品。

图为21日首尔光化门广场附近CU便利店，大批民众前往门店购物。【图片=BGF零售提供】

据业界22日消息，四大便利店的销售额整体增长迅猛。GS25附近门店销售额较前一周同日增长233.1%，部分门店最高增幅达378.4%。CU附近门店销售额也增长270.9%，紧邻演出场地的门店更是暴涨547.8%。易买得24光化门、钟路一带门店销售额较前一周增长39%，部分门店增幅超300%。7-Eleven附近40家门店21日销售额较前一周增长100.7%，周末与演出需求叠加效应明显。

从商品品类看，即食食品和饮料需求普遍扩大。GS25紫菜包饭、三明治、面包类销售额分别大增379.1%、309%、560.7%；CU紫菜包饭、三明治、三角饭等即食食品销售额也分别激增1380.4%、1146.7%、884.3%。易买得24同样以紫菜包饭、三角饭、方便面、啤酒等即食商品为中心销售额增长；7-Eleven即食食品销售额增长692.1%，紫菜包饭等简餐也增长超100%。矿泉水、咖啡、运动饮料等饮品也整体上扬，反映出演出等候及移动需求。

特别是长时间在户外等候导致实用商品销售额爆炸性增长。GS25暖手宝、充电宝、电池销售额分别激增5698.8%、2016.9%、3530.8%；CU电池、暖手宝、充电宝等非食品销售额也分别增长50倍、12.8倍、11.9倍。易买得24电池、湿巾、充电器及数据线、暖手宝等相关商品也全线大涨；7-Eleven电池、暖手宝销售额分别增长541.3%、248.3%。

GS25表示："演出期间，门店超越单纯的购物空间，扮演为长时间等候观众提供一站式餐饮、零食、保暖用品、便携设备相关商品的'据点'角色。降低观众的等候疲劳度，也提升了整体观演体验。"（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社