부산시, 초록우산과 함께 지역 보호아동 지원…총 16억 규모 후원

보호아동 및 자립청년 복지 지원

시설 개선·자립사업 지원금 활용



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 23일 시청 국제의전실에서 초록우산 어린이재단과 함께 보호아동 및 자립준비청년 지원을 위한 후원금 전달식을 개최한다고 밝혔다.

이번 행사는 아동양육시설과 공동생활가정(그룹홈)에서 생활하는 보호아동의 건강한 성장과 보호 종료 후 사회로 첫발을 내딛는 자립준비청년의 안정적 자립을 돕기 위해 마련됐다.

부산시가 23일 오후 시청 7층 국제의전실에서 초록우산 어린이재단과 함께 보호아동 및 자립준비청년 지원을 위한 총 16억 원 규모의 후원금을 전달한다. 사진은 부산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2023.07.13

박형준 시장을 비롯해 조유진 초록우산 어린이재단 부산지역본부장, 박정규 부산광역시아동복지협회 회장, 서금주 부산광역시아동청소년그룹홈협회 회장 등이 참석한다.

이날 초록우산 어린이재단은 부산시에 후원금 16억 1300만 원을 전달한다. 이 금액은 부산 지역 보호아동과 자립준비청년을 위한 다양한 아동복지사업에 쓰인다.

우선 결연후원금으로 부산아동복지협회와 공동생활가정(그룹홈)에 7억 9000여만 원을 지원한다. 이는 아동양육시설과 그룹홈에 거주하는 보호아동에게 매월 정기 후원금 등을 제공하는 데 사용된다.

노후화된 시설 환경개선을 돕기 위해 약 1억 7000만 원을 '아동양육시설 환경개선사업'에 배정한다. 안전하고 쾌적한 생활공간을 위해 시설 보수와 물품 보급 등에 투입된다.

보호아동의 자립역량을 강화하기 위해 약 4억 5000만 원을 '자립역량강화사업'에 지원한다. 자격증 취득, 멘토링, 진로교육, 취업 연계 등 다양한 자립지원 프로그램을 운영한다. 문화체험 활동과 명절 지원, 소원성취 프로그램 등 정서적 안정을 위한 사업에는 약 2억 원이 사용된다.

초록우산 어린이재단은 1981년부터 부산 지역에서 결연후원사업과 교육·의료·주거 지원 등 다양한 아동복지사업을 추진하며 취약계층 아동의 성장과 미래를 지원해 왔다.

박형준 시장은 "초록우산 어린이재단의 후원은 지역사회 아이들에게 희망을 전하는 매우 뜻깊은 나눔"이라며 "부산시는 이러한 나눔과 연대를 바탕으로 보호아동과 자립준비청년이 안정적으로 성장하고 자립할 수 있도록 더욱 세심하고 체계적인 아동복지 정책을 추진하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com