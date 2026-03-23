"공사비 산정 혼선 줄인다"…국토부, 표준품셈·시장단가 설명회 개최

[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 건설현장에서 공사비를 더 정확하게 반영할 수 있도록 정부가 관련 기준 설명에 나선다.

국토교통부 로고. [사진=국토교통부]

국토교통부와 한국건설기술연구원은 오는 27일 서울 강남구에 위치한 건설회관 2층 CG아트홀에서 '건설공사 표준품셈·표준시장단가 설명회'를 개최한다고 23일 밝혔다.

이번 설명회는 건설공사 안전사고 예방을 위해 적정 공사비의 산정과 반영이 중요한 만큼 발주자와 민간 건설업계가 공사비 산정 기준을 건설현장에 적정하게 적용할 수 있도록 실무 이해를 돕기 위해 마련됐다.

설명회에선 예정가격 산정기준인 표준품셈과 표준시장단가 제도 및 규정, 기준 제·개정 절차, 현장조사 및 기준 산정방법을 설명하고 올해 개정된 건설공사 표준품셈 및 표준시장단가의 주요 제·개정 사항과 적용 방법, 공사비 산정 시 유의할 점에 대해서 안내할 계획이다.

그동안 국민신문고와 공사비원가관리센터 누리집 등을 통해 접수된 표준품셈 및 표준시장단가 관련 질의내용을 토대로 실무자들이 궁금해하거나 해석에 어려움이 잦은 질의사항에 대해 소개·설명하고, 현장 참석자를 대상으로 하는 질의응답 시간을 통해 공사비 기준의 적용방법 및 기준, 해석에 대한 궁금증을 해소할 계획이다.

설명회에 대한 자세한 정보는 공사비원가관리센터 누리집에서 확인 가능하며 25일까지 사전 신청할 수 있다.

min72@newspim.com