[6·3지선 주자] '예천군수 출마' 도기욱 "정책·실행력으로 평가받겠다"

22일 예비후보 등록....'성장동력·정주여건 전환' 6대 핵심 공약 제시

[예천=뉴스핌] 남효선 기자 = '6.3지방선거' 경북 예천군수 도전에 나선 도기욱 경북도의원이 22일 오전 예천군선거관리위원회에 예천군수 예비후보 등록을 마치고 본격적인 선거 행보에 들어갔다.

도 예비후보는 등록 절차를 마친 뒤 조춘식 대한노인회 예천군지회장을 찾아 인사를 나누며 첫 일정을 시작했다. 충혼탑이 이전 공사로 위패를 임시 봉안 중인 상황을 고려해 별도 참배 대신 지역 원로를 먼저 찾았다.

'6.3지방선거' 경북 예천군수 도전에 나선 도기욱 경북도의원이 22일 오전 예천군선거관리위원회에 예천군수 예비후보 등록을 마치고 본격적인 선거 행보에 들어갔다.[사진=도기욱 예비후보]2026.03.22 nulcheon@newspim.com

도 예비후보는 지역 어르신 복지와 생활 현안에 귀 기울이고 "지역을 지켜온 어르신들의 삶이 군정의 중심에 놓여야 한다"며 "현장에서 듣는 목소리부터 행정에 반영돼야 한다"고 강조했다.

그러면서 도 예비후보는 지역 성장동력과 정주여건을 함께 바꾸는 방향에 초점을 맞춘 ▲지역 경제 활성화 ▲청년 일자리 확대 ▲의료·문화·관광 인프라 확충 ▲예산 1조 원 시대 기반 구축 ▲여성 정책 강화 ▲교육 중심 도시 조성 등 6대 핵심 공약을 제시했다.

도 예비후보는 경북도의회 4선 의원으로 활동하며 확보한 예산과 탁월한 지역 현안 조정 경험이 강점으로 꼽힌다. 특히 도청 이전 이후 예천 주요 현안마다 의정 활동을 이어온 만큼 행정 이해도와 정책 실행력을 함께 갖춘 후보로 평가받고 있다.

도기욱 예비후보는 "정체된 예천을 바꾸는 다음 4년은 단순한 관리가 아니라 지역의 방향을 다시 세우는 시간이 되어야 한다"며 "현장에서 쌓아온 경험과 준비한 정책으로 예천의 미래를 책임 있게 설계하겠다"고 강조하고 "선거 과정에서도 군민 목소리를 가장 가까운 자리에서 듣고 결과로 평가받겠다"며 지지를 호소했다.

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