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[6·3지선 주자] '울진군수 출마' 전찬걸 "멈춘 울진 동력, 다시 뛰게 하겠다"

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22일 예비후보 등록...'연 120만원 울진행복소득' 등 3대 민생 공약 제시
전찬걸 예비후보 "행정은 연습이 아니다...'울진 대전환' 완성할 것"

[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 전찬걸 전 울진군수가 22일 울진군선거관리위원회에 '6·3 지방선거' 울진군수 예비후보 등록을 마치고 '울진군수 탈환'을 위한 본격 선거 행보에 들어갔다.

전 전 군수는 이날 오전 예비후보 등록 직후 입장문을 내고 "지난 20일 국민의힘 공천 심사 면접을 통해 당의 가치와 울진의 미래를 위한 결연한 의지를 증명했다"며 "멈춰버린 울진의 동력을 다시 뛰게 하고, 민생 경제를 풀가동하기 위해 실전 전문가로서 이 자리에 섰다"고 출마 배경을 밝혔다.

전찬걸 전 울진군수가 22일 울진군선거관리위원회에 '6.3지방선거' 울진군수 예비후보 등록을 마치고 '울진군수 탈환'위한 본격 선거행보에 들어갔다.[사진=전찬걸 예비후보] 2026.03.22 nulcheon@newspim.com

◇ "행정은 연습이 아니다"… 실전 전문가론 내세워

해군 소령 출신인 전 예비후보는 도의원 8년과 군수 4년의 풍부한 행정 경험을 강조하며 '준비된 리더'임을 부각했다.

그는 "신한울 3·4호기 건설 재개의 물꼬를 트고 수소 국가산단 유치의 초석을 놓았던 열정은 단 한 순간도 식지 않았다"며 "거창한 계획만 있고 결과는 없는 'MOU 행정'의 시대를 끝내고, 군민의 주머니를 채워줄 실질적인 성과를 내겠다"고 실효적 민생경제론을 강조했다.

◇ '벽돌 예산을 사람 예산으로'… 3대 핵심 비전 제시

전 예비후보는 이날 민생, 경제, 복지에 초점을 맞춘 '울진 대전환'을 위한 3대 핵심 공약을 제시하고 구체적인 실행 방안도 내놓았다.

전 예비후보는 "민생경제 활성화를 위해 '벽돌 예산을 사람 예산'으로 전환하겠다"고 약속했다.

보도블록 등 불필요한 토목 예산을 절감해 군민에게 연간 120만 원을 지급하는 '울진 행복소득'을 실현하고, 소상공인을 위한 1%대 저리 대출과 배달 수수료 지원을 시행하겠다는 계획이다.

또 전 예비후보는 원전 등 에너지산업의 부가가치를 군민에게 환원하기 위한 시스템 구축을 강조했다.

전 예비후보는 "세계 최대 10기 원전의 위상에 걸맞은 원전기업 '장애인 표준사업장'을 조성하고, 울진 사람 취업과 울진 장비 일감 확보를 위한 '원전 경제 상생 이행센터' 운영을 통해 '상생의 경제' 모델을 완성하겠다"고 밝혔다.

이와 함께 전 예비후보는 '삶을 책임지는 품격 있는 복지론'을 제시했다.

전 예비후보는 국가유공자를 위한 '최후의 예우' 전담 서비스, 심야 돌봄 센터, 찾아가는 재활 버스 도입과 함께 도시가스 공급 확대 및 시가지 주차난 해결 등 생활 밀착형 복지시책을 약속했다.

◇ 박형수 의원과 '원팀' 강조… "압도적 성장 이끌 것"

전 예비후보는 특히 중앙 정치권과 광역 지자체와의 협치 능력을 강조했다.

그는 "국민의힘 박형수 국회의원, 경북도지사와 강력한 원팀(One-Team)이 돼 중앙의 정책과 예산을 울진의 성과로 치환하겠다"며 "산불 피해지를 산악레포츠 특구로 재생시키고 울진을 세계인이 찾는 '글로벌 원격근무(Digital Nomad)'의 성지로 탈바꿈시키겠다"고 강조했다.

전찬걸 예비후보는 "행정은 연습이 아니며 실패해서도 안 된다"고 강조하고 "실력이 있어 확실한 카드 전찬걸이 울진의 위대한 도약을 반드시 증명해 보이겠다"며 지지를 호소했다.

전찬걸 예비후보는 이날 예비후보 등록을 시작으로 생활 현장으로 들어가 정책 간담회 등 본격적인 민심 청취 행보에 나설 예정이다.

nulcheon@newspim.com

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트럼프, 건국 250주년 금화 본인 초상 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 얼굴이 새겨진 24캐럿 기념 금화 발행을 승인하며 '자기 우상화' 논란에 불을 지폈다.  현지시간 19일 로이터 통신에 따르면, 트럼프 대통령이 임명한 인사들로 구성된 연방미술위원회(CFA)는 미국 건국 250주년을 기념해 트럼프 대통령의 초상이 담긴 기념 금화 발행안을 이날 만장일치로 통과시켰다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 초상이 담긴 미국 건국 250주년 기념 금화 디자인. 미국 조폐국 제공. [사진=로이터 뉴스핌] 1910년 설립된 CFA는 워싱턴 D.C. 내 연방 공공건물과 기념물 등의 디자인을 심의하는 독립 기관이다. 이번에 승인된 금화는 워싱턴 국립 초상화 미술관에 전시된 사진을 바탕으로, 책상에 기대어 정면을 응시하는 엄숙한 표정의 트럼프 대통령을 묘사할 예정이다. 위원회 심의 과정에서는 금화의 상징성을 극대화하려는 시도가 이어졌다. 올해 트럼프 대통령이 임명한 백악관 보좌관 체임벌린 해리스는 "클수록 좋다"며 직경 3인치(약 7.6cm)에 달하는 대형 금화 제작을 제안했다. 브랜든 비치 미 연방재무관 역시 성명을 통해 "미국 정신과 민주주의를 대표하는 인물로 현직 대통령인 도널드 J. 트럼프보다 더 상징적인 프로필은 없다"며 발행 당위성을 강조했다. 하지만 이번 금화 발행이 법적 허점을 노린 '편법'이라는 지적도 만만치 않다. 미국법상 생존해 있거나 사후 3년이 지나지 않은 대통령의 초상은 유통되는 달러 동전에 새길 수 없다. 트럼프 행정부는 이번 금화를 시중에 유통되지 않는 '수집용(non-circulating)'으로 분류함으로써 이 규제를 피했다는 분석이다. 이에 대해 민주당 제프 머클리 상원의원은 "동전에 자신의 얼굴을 새기는 이들은 군주나 독재자이지 민주주의 국가의 지도자가 아니다"라며 "건국 250주년의 의미를 왜곡하려는 시도"라고 강력히 비판했다. 초당파적 기구인 시민주화자문위원회(CCAC)의 도널드 스카린치 위원 역시 "1926년 쿨리지 대통령의 사례가 있지만, 당시엔 건국 영웅인 조지 워싱턴의 얼굴 뒤에 겹쳐진 형태였다"며 "현직 대통령 단독 초상을 대형 금화에 새기는 것은 차원이 다른 문제"라고 꼬집었다. 트럼프 대통령은 지난해 1월 재집권 이후 자신의 이름을 국가 자산에 각인시키는 행보를 광범위하게 지속해 왔다. 워싱턴의 주요 정부 건물은 물론 차세대 해군 함정의 함급명, 부유층 대상 비자 프로그램, 정부 운영 처방약 웹사이트, 심지어 어린이용 연방 저축 계좌에까지 '트럼프'라는 이름을 붙여왔다. 트럼프 행정부는 이번 기념 금화 외에도 자신의 초상이 새겨진 새로운 1달러 동전의 연내 유통을 제안해 놓은 상태여서, 이를 둘러싼 법적·정치적 공방이 예상된다.  wonjc6@newspim.com   2026-03-20 11:08
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'법정 소란' 권우현 영장심사 시작 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 한덕수 전 국무총리의 재판 등에서 법정 소란을 일으킨 김용현 전 국방부 장관의 변호인이 20일 구속 기로에 섰다. 서울중앙지법 이지영 영장전담 부장판사는 이날 오전 10시 30분 법정 소동 혐의를 받는 권우현 변호사에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열었다. 권 변호사는 이날 오전 9시 30분쯤 법정 안으로 들어갔다. [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 한덕수 전 총리 재판에서 법정 소란을 일으킨 김용현 전 국방부 장관 측 권우현 변호사가 20일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 영장실질심사(구속 전 피의자 심문)를 마친 뒤 법원을 나서고 있다. 2026.03.20 ryuchan0925@newspim.com 앞서 서울중앙지검은 김 전 장관의 변호인단 중 한 명인 권 변호사에 대해 경찰이 신청한 구속영장을 법원에 청구했다. 권 변호사는 지난해 11월 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관) 심리로 진행된 한 전 총리의 속행 공판에서 김 전 장관의 증인신문 도중 소란을 피워 감치 15일을 선고받았다. 이후 권 변호사는 같은 달 열린 감치 재판에서 "해보자는 것이냐", "공수처(고위공직자범죄수사처)에서 봅시다"라고 발언했고, 재판부는 이를 문제 삼아 감치 5일을 추가로 내렸다. 그러나 이후 서울구치소가 인적사항이 확인되지 않았다는 사유로 수용을 거부하면서 집행 명령이 정지됐다. 대법원 법원행정처는 같은 달 법정모욕·명예훼손 혐의로 경찰에 고발장을 제출했다. 한편 서울중앙지검은 지난 1월 김 전 장관 변호인단인 이하상·권우현·유승수 변호사의 법정 내 품위 손상 행위와 이 변호사의 유튜브 내 모욕적 발언 등을 이유로 대한변호사협회에 징계 개시를 신청했다. 변협은 이 변호사의 유튜브 발언 부분에 대해서만 징계 개시를 청구하고, 법정 내 언행 등에 대해서는 변호인의 조력을 받을 권리를 보호한다는 등의 이유로 기각했다. 검찰은 변협 결정에 대해 지난 12일 이의신청을 제기했다. pmk1459@newspim.com   2026-03-20 11:05

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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