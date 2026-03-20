[종합] 수원 금은방서 2억 상당 절도 20대 해외 도주 직전 공항서 '체포'

수원 금은방 망치로 깨고 귀금속 200돈 훔쳐...오토바이 이용 현장 접근

경찰, 동선 추적 끝에 범행 12시간 만에 인천공항 출국장서 긴급체포

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 20일 새벽 시간대 수원특례시의 한 금은방을 털어 2억 원 상당의 귀금속을 훔친 뒤 해외로 달아나려던 20대 남성이 공항 출격 현장에서 경찰에 붙잡혔다.

경찰로고. [사진=뉴스핌DB]

경찰에 따르면 A씨는 이날 오전 4시경 수원시 장안구의 한 금은방에 침입해 골드바와 귀금속 등 시가 2억 원 상당(약 200돈)을 훔쳐 달아난 혐의를 받고 있다.

조사 결과 A씨는 오토바이를 타고 범행 장소에 접근한 뒤, 미리 준비한 망치로 금은방 유리문을 깨고 침입하는 대담함을 보였다.

신고를 접수한 경찰은 인근 폐쇄회로(CCTV) 등을 분석해 A씨의 이동 경로를 정밀 추적했다. 끈질긴 추격 끝에 경찰은 범행 약 12시간 만인 이날 오후 4시 50분경 인천국제공항 출국장에서 도주를 준비하던 A씨를 발견해 검거했다.

검거 당시 A씨는 훔친 귀금속 일부와 이를 처분해 마련한 것으로 추정되는 현금을 소지하고 있었다. 경찰은 A씨가 장물을 신속히 처분한 뒤 해외로 도피하기 위해 공항을 찾은 것으로 보고 정확한 장물 유통 경로를 파악 중이다.

경찰은 A씨를 상대로 구체적인 범행 동기와 공범 여부 등을 집중적으로 조사하고 있다.

1141world@newspim.com