장동혁, 대전 공장 화재에 "정부, 수습 총력 다해야...국민의힘도 초당적 대응"

"국민 생명·안전보다 앞서는 것 없어"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 20일 대전 대덕구 자동차부품 공장 대형 화재 사고에 대해 "국민의 생명과 안전보다 앞서는 것은 없다"며 정부의 총력 대응을 촉구했다.

장 대표는 이날 자신의 페이스북을 통해 "대전 대덕구 자동차부품 공장의 대형 화재로 많은 부상자와 실종자가 발생했다는 소식을 접하니 참담한 심정"이라고 밝혔다.

장동혁 국민의힘 대표. [사진=뉴스핌 DB]

이어 "정부는 모든 수단을 동원해 현장 상황을 점검하고, 인명구조와 피해 수습에 총력을 다해야 할 것"이라며 "특히 신속한 화재진압과 현장통제로 안전한 구조활동이 이뤄지도록 해야 하겠다"고 강조했다.

그는 "저희 국민의힘도 정부 및 지자체와 긴밀히 협력하여 단 한 분의 생명이라도 더 지켜낼 수 있도록 초당적으로 대응해 나가겠다"고 덧붙였다.

앞서 이날 오후 1시 17분쯤 대전 대덕구 문평동 자동차 부품 제조 업체 엔진 밸브 제조 공장에서 화재가 발생했다.

인명 피해는 오후 3시 50분 기준 총 53명으로 중상자 24명, 경상자 29명이다. 이중 긴급 환자 17명은 인근 병원으로 이송됐다. 근로자 14명은 연락두절 상태인 것으로 파악됐다.

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