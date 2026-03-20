김민호, '신병4 : 사보타주' 박민석으로 귀환... 상병 진급후 달라진 모습 예고

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김민호가 '신병4 : 사보타주'에서 박민석으로 다시 돌아온다.

ENA 새 월화드라마 '신병4 : 사보타주'는 계급이 오르고 고민도 늘어버린 상병 박민석이 미스터리 신병과 돌풍을 일으킬 대대장의 등장으로 전투태세에 돌입하는 군생활을 담은 이야기다. 동명의 메가 히트 애니메이션을 원작으로 하며, 지난 2022년 '신병' 첫 시즌 방송 이후 시즌3까지 큰 사랑을 받았다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 신병 스틸컷 김민호. [사진=KT스튜디오지니] 2026.03.20 moonddo00@newspim.com

김민호는 이번 '신병4 : 사보타주'에서도 '박민석' 역을 맡아 한층 달라진 모습을 선보인다. 꽃길만 펼쳐질 줄 알았던 상병 라이프가 범상치 않은 뉴페이스들의 등판으로 예상치 못한 국면을 맞이한다. 어리숙했던 신병 시절을 지나 어느덧 분대를 챙겨야 하는 위치에 선 그는, 단순한 진급을 넘어 관계와 역할이 확장되는 변화를 그려낼 전망이다.

'신병'의 모든 시즌에서 꾸준한 대중의 사랑을 받아온 김민호는 '사마귀: 살인자의 외출', '이두나!', '경이로운 소문' 등에 출연하며 생활연기의 정수를 선보여왔다. '신병' 시리즈와 함께 성장해 온 그가 '신병4 : 사보타주'에서는 어떤 매력과 웃음을 선사할지 기대를 모은다.

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