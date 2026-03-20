창원시, 지역 통합방위 강화 방안 점검…1분기 통합방위협의회

성과 공유 및 방호환경 개선 논의

시민 안전 위한 실효적 대책 마련

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 지역 안보 강화를 위해 올해 1분기 통합방위협의회를 열고 주요 추진계획과 협력체계 점검에 나섰다.

경남 창원시가 20일 오전 시청 제3회의실에서 '2026년 1분기 통합방위협의회'를 열고 통합방위 추진성과 및 운영계획'과 '공동구 방호환경 개선사업 추진계획 등'을 통해 통합방위 태세 전반을 점검하고 있다.[사진=창원시] 2026.03.20

시는 20일 시청 제3회의실에서 장금용 시장 권한대행 주재로 '2026년 1분기 통합방위협의회'를 개최했다고 밝혔다. 회의에는 통합방위협의회 위원과 관계자 등 40여 명이 참석했다.

이날 회의에서는 지난해 통합방위 추진성과를 공유하고, 올해 운영계획과 공동구 방호환경 개선사업 추진방안을 논의했다. 시는 국가중요시설 방호태세 강화와 각종 위기 상황 대응체계 고도화를 통해 시민의 생명과 재산을 보호하기 위한 실효적 대책을 마련하기로 했다.

통합방위협의회는 민·관·군·경·소방이 함께 참여해 적의 침투나 위협에 대비하는 지역 단위 협의체로, 정례 회의를 통해 안보 현안을 점검하고 유관기관 간 협력체계를 유지하고 있다.

장금용 시장 권한대행은 "이번 회의를 통해 지난해 통합방위 운영상황을 종합적으로 점검하고, 향후 계획을 사전에 논의함으로써 지역 방위태세를 더욱 강화하는 계기가 됐다"며 "유관기관과의 긴밀한 협조를 바탕으로 시민이 안심할 수 있는 안전도시를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

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