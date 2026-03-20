김이탁 국토1차관 "중동 정세 불안...최악 상황 가정해 선제적 대책 마련해야"

[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 김이탁 국토교통부 제1차관이 최근 중동 상황에 따른 대외변수 변동 가능성에 대해 최악의 상황까지 염두한 국토교통 전 분야의 선제적 대책을 마련할 것을 요청했다.

20일 중동 정세 관련 비상대책 논의를 위한 영상 회의에서 김이탁 국토교통부 제1차관이 발언하고 있다. [사진=국토부]

20일 국토교통부에 따르면 중동 정세 관련 비상대책 논의를 위한 영상 회의에서 김이탁 제1차관은 "국민 불편과 시장 충격을 최소화하기 위해 관계부처와도 협의해 필요한 지원책을 적극 강구하겠다"며 이같이 말했다.

이날 영상 회의에는 인천국제공항공사, 한국공항공사, 한국도로공사, 한국토지주택공사(LH) 한국철도공사(코레일), 한국부동산원, 주택도시보증공사(HUG), 에스알, 국가철도공단, 한국교통안전공단(TS), 국토안전관리원, 한국국토정보공사(LX), 한국해외인프라도시개발지원공사(KIND), 해외건설협회 등 산하기관이 참여했다.

김 차관은 "주택·도로·철도 등 주요 국책사업의 원가·공정·자금조달 영향을 면밀히 점검하고 차질 우려사항은 즉시 정부와 공유해 달라"며 "에너지 가격 상승에 따라 대중교통 수요변화에도 대비할 필요가 있으므로, 관계기관은 국민들이 보다 안전하고 편리하게 이동할 수 있도록 운영 안정성과 서비스 품질을 점검하고 필요한 조치를 선제 시행해야 한다"고 강조했다.

이어 "중동 노선 운항 차질, 환율·유가 상승은 항공업계와 이용객 모두에게 부담으로 작용할 가능성이 있으므로, 기관들은 항공수급과 업계 상황, 이용객 불편을 면밀히 모니터링하고, 필요한 지원방안을 적극 검토해야 한다"며 "해외건설 관련 우리 기업과 근로자의 안전 확보를 최우선으로 하고 해외수주 영향 최소화를 위해 발주처·현지 당국과 긴밀히 협력해 상황을 안정적으로 관리해 달라"고 당부했다.

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