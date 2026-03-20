놀유니버스 "NOL 머니로 공연·티켓 결제시 최대 3% 적립"

선불 충전 간편결제 서비스 카테고리 확장

우리은행 계좌 연동시 최대 3만2000 포인트

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 놀유니버스는 선불 충전 간편결제 서비스인 'NOL 머니'의 사용 범위를 공연·티켓 카테고리로 확장한다고 20일 밝혔다.

이번 서비스 확장을 통해 NOL 머니 사용자들은 기존 국내외 숙소·교통·레저 상품뿐만 아니라 연극·전시를 비롯해 일부 뮤지컬·콘서트 등 다양한 공연 티켓도 간편하게 결제할 수 있게 됐다.

놀유니버스는 선불 충전 간편결제 서비스인 'NOL 머니'의 사용 범위를 공연·티켓 카테고리로 확장한다고 20일 밝혔다. [사진=놀유니버스]

놀유니버스는 카테고리 확장을 기념해 오는 5월 31일까지 NOL 머니로 티켓 결제 시 결제 금액의 3%를 포인트로 제공한다. 또한 우리은행과의 단독 제휴를 통해 4월 말일까지 NOL 머니에 신규 가입하고 우리은행 계좌를 최초로 연동해 충전한 고객에게는 최대 3만2000 NOL 포인트를 지급한다.

NOL 머니는 놀유니버스 플랫폼 내에서 복잡한 인증 절차 없이 은행 계좌를 연결해 충전부터 결제까지 원스톱으로 이용할 수 있는 선불형 간편결제 서비스다. 지난해 8월 출시 이후 NOL 머니 거래 건수는 월평균 41%에 육박하는 성장률을 보이고 있다. 재구매율은 약 46%로, 이용자들의 높은 충성도도 입증했다.

놀유니버스는 이번 카테고리 확대를 통해 고객의 이용 경험을 여행에서 문화생활 전반으로 넓히고 여가 생활 전반에서 활용도를 높여간다는 전략이다.



조미선 놀유니버스 마케팅 리더는 "NOL 머니는 이번 적용 범위 확대로 여행뿐만 아니라 문화생활까지 아우르는 진정한 여가 전용 결제 수단으로 진화하게 됐다"라며 "앞으로도 고객들이 놀유니버스 안에서 모든 여가 활동을 가장 쉽고 합리적인 혜택으로 누릴 수 있도록 서비스와 혜택을 지속해서 강화할 계획"이라고 말했다.

shl22@newspim.com