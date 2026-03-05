"손흥민 보러 가자"…NOL, 로스앤젤레스 FC 홈경기 티켓 판매

3월 최대 7% 할인…항공·숙소 연계 쿠폰
[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 놀유니버스가 운영하는 NOL은 미국 프로축구 메이저리그사커(MLS) 소속 로스앤젤레스 FC(LAFC) 홈경기 공식 관람권을 판매한다고 5일 밝혔다.
이번 티켓 오픈을 통해 NOL 고객들은 손흥민 선수가 소속된 로스앤젤레스 FC의 홈구장 경기를 손쉽게 예매할 수 있게 됐다. NOL은 합리적인 가격의 일반석부터 경기의 박진감을 생생하게 느낄 수 있는 필드 근접석까지 고객 취향과 예산에 맞춘 다양한 옵션을 제공한다. 현지 교통 편의를 고려해 BMO 스타디움까지 이동하는 한인 택시 상품도 추가 구매할 수 있도록 구성했다.
프로모션 혜택도 마련했다. 3월 한 달간 NOL 모바일 앱에서 예약하면 최대 7% 할인 혜택을 제공하며, 제휴 카드 및 간편결제 서비스로 결제하면 최대 3만원의 즉시 추가 할인이 가능하다. NOL에서 해외 항공권이나 숙소를 구매한 고객에게는 최대 15% 할인 쿠폰을 발급해 스포츠 관람과 여행을 결합한 합리적인 상품 경험을 지원한다.
황선영 놀유니버스 T&A 사업 리더는 "글로벌 스포츠 콘텐츠와 여행을 결합한 상품 포트폴리오를 강화하는 동시에 티켓 예매부터 이동까지 전 여정에서 고객 편의를 높이는 데 집중했다"며 "앞으로도 NOL을 통해 해외 현지의 생생한 문화를 만끽할 수 있는 다양한 스포츠 및 문화 체험 상품을 지속해서 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.
shl22@newspim.com