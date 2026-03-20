[마감시황] 코스피, 외국인 2.7조 매도에도 소폭 상승 마감

개인·기관, 2.6조 순매수하며 지수 방어

코스닥, 외국인 매수에 1%대 상승

환율 1500원선 유지

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 20일 코스피 지수가 외국인 대규모 매도에도 개인과 기관의 동반 매수에 힘입어 소폭 상승 마감했다.

한국거래소에 따르면 이날 코스피 지수는 전 거래일 대비 17.98포인트(0.31%) 오른 5781.20에 거래를 마쳤다. 개인과 기관이 각각 2조4651억원, 2264억원을 순매수한 반면 외국인은 2조7696억원을 순매도하며 차익실현에 나섰다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 20일 오후 코스피가 전장 종가보다 17.98 포인트(0.31%) 상승하며 5781.20으로, 코스닥은 18.04 포인트(1.58%) 상승한 1161.52로 거래를 마감한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 전장 대비 1.50원 하락한 1499.50원에 주간거래를 마감했다. 2026.03.20 yym58@newspim.com

시가총액 상위 종목은 혼조세를 보였다. LG에너지솔루션(1.21%), 삼성바이오로직스(1.01%), 두산에너빌리티(3.10%) 등이 상승했으나, 삼성전자(-0.55%), SK하이닉스(-0.59%), 삼성전자우(-3.47%), 현대차(-0.96%), SK스퀘어(-0.49%), 한화에어로스페이스(-4.00%), 기아(-1.17%) 등은 하락했다.

코스닥 지수는 전 거래일보다 18.04포인트(1.58%) 오른 1161.52에 마감했다. 외국인이 2534억원 어치 사들이는 가운데 개인과 기관은 각각 1504억원, 820억원 어치를 팔아치웠다.

종목별로는 삼천당제약(14.09%), 펩트론(8.98%), 리가켐바이오(6.55%), 에코프로비엠(1.16%), 에이비엘바이오(0.26%), 코오롱티슈진(1.03%) 등이 올랐다. 레인보우로보틱스(-8.22%), 리노공업(-4.61%), 알테오젠(-1.81%), 에코프로(-0.13%) 등은 내렸다.

한편 이날 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 전 거래일(1501.0원)보다 0.4원 내린 1500.6원에 마감했다.

rkgml925@newspim.com