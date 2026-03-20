수원 올림픽공원 실내배드민턴장 문 열어…코트 5면

샤워실·탈의실 등 편의시설 갖춰

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원 올림픽공원에 코트 5면이 있는 실내배드민턴장이 문을 열었다.

준공식 테이프커팅 모습. [사진=수원시]

수원시는 20일 권선구 권선동 1012번지 현지에서 '올림픽공원 실내배드민턴장' 준공식을 개최했다고 밝혔다.

실내배드민턴장은 지상 1층, 연면적 988㎡ 규모로 코트 5면과 샤워실·탈의실 등 편의시설을 갖췄다.

2025년 5월 공사를 시작해 지난 2월 준공했다.

올림픽공원 배드민턴장은 1993년 실외 시설로 조성된 후 벽체와 천막지붕을 추가 설치해 안전사고 발생 우려가 있었다.

또 샤워 시설이 없고, 탈의실이 좁아 이용자들이 불편을 겪었다.

"실내배드민턴장을 건립해 달라"는 주민들의 의견이 지속해해서 나왔고, 수원시는 건강체육시설 건립사업 공모를 신청해 확보한 도비를 포함한 39억 원을 투입해 실내배드민턴장을 조성했다.

이날 개관식에는 이재준 수원특례시장, 수원특례시의회 이재식 의장과 시의원, 박광국 수원시체육회장, 수원시 배드민턴협회 관계자, 지역 주민 등이 참석했다.

이재준 시장은 "그동안 시설이 열악해 시민들이 이용하는 데 불편이 있었는데, 이제 쾌적한 환경이 됐다"며 "시민들이 운동을 하며 서로 소통하고 교류하는 공간이 되길 바란다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com