전주시, 여성친화도시 지정 추진…성평등 도시 청사진 마련

연구용역 착수·5개년 계획 수립…2027년 인증 목표

여성 경제활동 확대·안전망 강화로 실질 성과 확대

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 성평등 가치 확산을 위한 여성친화도시 조성에 본격 나선다.

시는 20일 시청에서 '여성친화도시 지정 연구용역' 착수보고회를 열고, 시정 전반에 성평등 정책을 체계적으로 반영하기 위한 추진 방향을 논의했다. 이날 회의에는 윤동욱 시장 권한대행과 관계 공무원, 전문가 등이 참석했다.

'여성친화도시 지정 연구용역' 착수보고회[사진=전주시] 2026.03.20 lbs0964@newspim.com

이번 용역은 단순 인증 획득을 넘어 성평등 정책을 실질적으로 정착시키는 데 초점을 맞춰 성인지 통계 구축과 환경 진단, 5대 목표별 특화사업 발굴, 5개년 기본계획 수립 등을 수립한다.

앞서 전주시는 오는 2027년 여성가족부 인증 '여성친화도시' 지정을 목표로 지난해 관련 조례를 마련했다.

이를 기반으로 성평등 정책 기반 구축과 여성의 경제·사회 참여 확대, 지역 안전 강화, 돌봄 환경 조성, 지역사회 역량 강화 등 5대 분야 중심의 정책을 추진할 계획이다.

또한 연구 결과를 토대로 시민참여단과 실무협의체를 구성해 전주만의 특화사업을 발굴하고 정책 실행력을 높인다는 방침이다.

그동안 시는 양성평등 노동환경 조성, 돌봄 안전망 구축, 폭력 피해 지원, 성평등 문화 확산 등 다양한 정책을 추진해 왔다.

시는 올해 1470명 취업 연계와 여성 창업가 육성을 목표로 지원을 확대하고, 기업 조직문화 개선 등을 통해 여성 친화적 고용 환경 조성에도 나설 계획이다.

이와 함께 여성 폭력 피해자 보호와 자립 지원을 강화하고, 관련 시설 종사자 처우 개선 등 촘촘한 사회 안전망 구축에도 힘을 쏟는다.

윤동욱 권한대행은 "여성친화도시 지정은 도시 정책 전반에 성평등 가치를 확산하는 계기"라며 "모든 시민이 안전하고 존중받는 도시 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.

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