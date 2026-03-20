[속보] 李대통령 "中企 착취구조, 혁신의지 갉아먹어…공정 기업문화 중요"

청와대서 중소기업인과의 간담회

[서울=뉴스핌] 김미경 조승진 기자 = 이재명 대통령은 20일 "대한민국에는 독특한 요소가 있다. 중소기업에 대한 기술탈취, 성과탈취, 갑질 등 착취구조"라며 "이런 것에 희생이 돼 기업들의 혁신 의지를 갉아먹는다는 생각이 든다"고 지적했다.

이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 '중소기업인과의 대화'를 주제로 간담회를 열고 이같이 말했다.

이재명 대통령이 20일 청와대 영빈관에서 '중소기업인과의 대화' 간담회를 주재하며 모두발언하고 있다. [사진=KTV]

이 대통령은 "경영개선을 이뤄내도 납품단가를 후려치거나 해서 성과를 다 뺏긴다고 생각하면 경영개선, 기술혁신에 신경쓰기보다 발주자, 수요처 임원들에게 로비하는 데 주력하지 않을까 싶다"며 "결국 사회 전체적으로 경쟁력을 훼손하는 요인인 것 같다"고 진단했다.

그러면서 "기업 영역에서 보이지 않는 불공정 경쟁을 통해 부당이익을 취하는 게 불가능한 합리적인 사회경제문화를 만들어 보고자 한다"며 "좋은 기업환경, 좋은 산업경제의 토대를 만드는 건 정부가 할 역할이다. 공정한 기업문화, 공정한 사회문화가 정말로 중요하고 최근에는 공정거래위원회가 열심히 일하고 있다"고 강조했다.

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