한준호 "서울-양평 고속도로 사업재개 환영…李대통령 결단에 감사"

"비리는 수사로 밝히고, 도로는 건설로 이어가야"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 더불어민주당 경기지사 경선 후보인 한준호 의원(경기 고양을)은 20일 이재명 대통령의 서울-양평 고속도로 사업 재개 지시에 환영 입장을 밝혔다.

한 의원은 이날 오후 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "비리는 수사로 밝히고, 도로는 건설로 이어가야 한다"며 "이재명 대통령과 대통령실, 국토교통부의 결단에 깊이 감사드린다"며 이같이 밝혔다.

한준호 더불어민주당 의원[사진=뉴스핌 DB]

한 의원은 "서울-양평 고속도로는 단순한 도로가 아니라 출퇴근과 생계, 응급 상황에서 생명을 지키는 길"이라며 "더 이상 멈춰 있어서는 안 된다"고 말했다.

한 의원은 "(김건희 일가의 국정농단 및 투기 등) 의혹은 반드시 밝혀야 하며 책임도 끝까지 물어야 한다"며 "다만 그 과정에서 국민의 삶까지 멈춰서는 안 된다"고 지적했다.

그러면서 "서울-양평 고속도로는 수도권 동부의 미래를 여는 핵심 기반"이라며 "더 이상 정치적 논란에 묶여 멈춰 있어서는 안 된다. 비리는 수사로 밝히고, 도로는 건설로 이어가야 한다. 두 가지는 동시에 추진돼야 한다"고 강조했다.

앞서 홍익표 청와대 정무수석은 이날 브리핑을 통해 이재명 대통령이 그동안 중단돼 있던 서울-양평 고속도로 건설 사업을 재개할 것을 지시했다고 밝혔다.

jeongwon1026@newspim.com