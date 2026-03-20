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李대통령, 서울~양평 고속도로 사업 재개 지시…靑 "정치적 논란 불식, 속도 있게 추진"

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2029년 말 착공, 2035년 완공 목표
"원안 노선 재검토…경제성·주민 편익성 고려
교산 신도시 입주 앞두고 있어 더 이상 못 미뤄"
'6·3 지선 후방 지원' 질문에 "이미 검토 끝난 사안"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 20일 서울~양평 고속도로 사업을 재개하도록 지시했다고 홍익표 청와대 정무수석이 밝혔다. 

홍 수석은 이날 청와대 춘추관에서 브리핑을 갖고 "이 대통령의 지시로 정부는 2023년 7월 이후 사업 추진이 중단된 서울-양평 고속도로 사업을 재개하기로 했다"고 말했다.

홍 수석은 "정부는 서울~양평 고속도로 사업을 둘러싼 정치적 논란을 불식하고 관련 절차를 속도감 있게 추진하겠다"고 말했다.

이재명 대통령이 19일 청와대에서 28차 수석보좌관회의를 주재하며 발언하고 있다. [사진=청와대]

◆대안노선 검토 과정서 김건희 여사·일가족 소유 토지 논란  

서울~양평 고속도로는 수도권 동부 지역의 간선 기능 강화와 경기도 광주시 북부, 양평군의 지역 균형 발전 등을 위해 경기도 하남시에서 양평군을 연결하는 왕복 4차로 고속도로를 신설하는 사업이다.

2017년 1차 고속도로 건설 계획에 반영됐으며, 2018년 12월 수도권 주택 공급 계획 중 하남 교산 신도시 광역교통 대책에 포함되면서 사업 추진에 탄력을 받았다.

2021년 4월 예비타당성 조사를 통과해 2022년부터 타당성 조사와 전략환경영향평가를 순차적으로 진행했다.

하지만 2023년 6월 대안노선 검토 과정에서 고속도로 종점이 양평군 양서면에서 강상면으로 변경되면서 논란이 일었다.

강상면 일대에 윤석열 전 대통령의 부인 김건희 여사와 일가족이 소유한 토지가 있어 특혜 의혹이 불거졌다.

원희룡 전 국토교통부 장관이 서울~양평 고속도로 전면 백지화를 선언하면서 무산됐고, 현재 특별검사 수사가 진행 중이다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 홍익표 청와대 정무수석. 2026.01.21 mironj19@newspim.com

◆평일 출퇴근 차량 밀리고 주말 교통혼잡 극심

홍 수석은 서울~양평 고속도로 사업을 재개하는 것은 정치적 이유와 별개로 주민 편의와 지역 교통망 개선 측면에서 고려된 사항이라고 재차 강조했다. 

홍 수석은 "해당 사업은 2023년 7월부터 3년 가까이 중단된 상태다. 그동안 지역 주민과 지방자치단체, 정치권에서는 특혜 문제와 별개로 국민 편의와 지역 염원을 고려해 수도권 동부 핵심 교통축이 될 서울~양평 고속도로 사업의 신속한 재개를 지속적으로 촉구해 왔다"고 설명했다.

홍 수석은 "실제로 평일에는 출퇴근 차량이 집중되고, 주말에는 관광 수요가 몰리면서 국도 6호선과 수도권 1순환망의 교통 혼잡은 날로 극심해지는 상황"이라고 말했다. 

홍 수석은 "게다가 오는 2029년에는 교산 신도시까지 입주를 앞두고 있는 상황이라는 것을 고려할 때 서울~양평 고속도로 사업은 더 이상 미룰 수 없는 과제"라고 말했다.  

홍 수석은 "이재명 정부는 고속도로 건설 지연에 따른 지역 주민의 불편을 해소하기 위해 서울~양평 고속도로 사업을 재개하기로 결정했다"며 "먼저 기획예산처는 올 상반기 중 서울~양평 고속도로 사업을 재개하는 예산 지원 방안을 마련할 예정"이라고 말했다.

예비타당성 조사 기준 서울-양평 고속도로 위치도. [사진=청와대]

◆연초부터 국토부 중심 계획 심의…지방선거와 별개 일축 

청와대와 정부는 새로운 타당성 용역을 발주해 고속도로 노선을 원점에서 재검토하고 최적의 노선을 신속히 결정해 2029년 말에는 착공하고 2035년까지 완공한다는 목표를 세웠다. 

홍 수석은 "지난해 국회에서 올해 예산안을 의결할 때 부대의견으로 국토부가 해당 사업의 신뢰도를 높일 수 있도록 기존 타당성 조사 용역 계약을 해지했다"며 "예타안을 토대로 원점에서 재검토하는 타당성 조사를 다시 추진하라고 조건을 달았다"고 설명했다.

홍 수석은 "이 부대 조건에 따라서 연초부터 국토교통부를 중심으로 관련 계획을 심의했고, 최종적으로 확정해 발표한 것"이라고 부연했다.

홍 수석은 "원점에서 재검토한다는 것은 모든 가능성을 열어놓고 검토하겠다는 뜻"이라며 "기존의 2개 노선을 바탕으로 하면서 원점에서 재검토하겠다는 것이다. 가장 중요한 것은 경제성과 주민 편익성, 2가지 차원에서 검토하도록 하겠다"고 말했다. 

관할 부처인 국토부가 아닌 청와대가 사업 재개를 발표한 것과 관련해 홍 수석은 "경제적 사업이라면 당연히 국토부가 발표하는 것이 맞지만 사업의 성격상 국토부 중심의 사업을 넘어서 정치적 성격이 감안됐기 때문에 청와대에서 정무수석이 발표한 것"이라고 말했다. 

6·3 지방선거에서 경기도지사로 출마한 한준호 더불어민주당 의원 등이 서울~양평 고속도로 원안 재개를 주장한 것을 청와대가 후방지원하는 것이라는 해석에는 "이미 국회 예산결산특별위원회가 부대의견으로 정한 사안이고, 이미 검토가 끝난 사안"이라며 선을 그었다.

the13ook@newspim.com

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트럼프, 건국 250주년 금화 본인 초상 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 얼굴이 새겨진 24캐럿 기념 금화 발행을 승인하며 '자기 우상화' 논란에 불을 지폈다.  현지시간 19일 로이터 통신에 따르면, 트럼프 대통령이 임명한 인사들로 구성된 연방미술위원회(CFA)는 미국 건국 250주년을 기념해 트럼프 대통령의 초상이 담긴 기념 금화 발행안을 이날 만장일치로 통과시켰다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 초상이 담긴 미국 건국 250주년 기념 금화 디자인. 미국 조폐국 제공. [사진=로이터 뉴스핌] 1910년 설립된 CFA는 워싱턴 D.C. 내 연방 공공건물과 기념물 등의 디자인을 심의하는 독립 기관이다. 이번에 승인된 금화는 워싱턴 국립 초상화 미술관에 전시된 사진을 바탕으로, 책상에 기대어 정면을 응시하는 엄숙한 표정의 트럼프 대통령을 묘사할 예정이다. 위원회 심의 과정에서는 금화의 상징성을 극대화하려는 시도가 이어졌다. 올해 트럼프 대통령이 임명한 백악관 보좌관 체임벌린 해리스는 "클수록 좋다"며 직경 3인치(약 7.6cm)에 달하는 대형 금화 제작을 제안했다. 브랜든 비치 미 연방재무관 역시 성명을 통해 "미국 정신과 민주주의를 대표하는 인물로 현직 대통령인 도널드 J. 트럼프보다 더 상징적인 프로필은 없다"며 발행 당위성을 강조했다. 하지만 이번 금화 발행이 법적 허점을 노린 '편법'이라는 지적도 만만치 않다. 미국법상 생존해 있거나 사후 3년이 지나지 않은 대통령의 초상은 유통되는 달러 동전에 새길 수 없다. 트럼프 행정부는 이번 금화를 시중에 유통되지 않는 '수집용(non-circulating)'으로 분류함으로써 이 규제를 피했다는 분석이다. 이에 대해 민주당 제프 머클리 상원의원은 "동전에 자신의 얼굴을 새기는 이들은 군주나 독재자이지 민주주의 국가의 지도자가 아니다"라며 "건국 250주년의 의미를 왜곡하려는 시도"라고 강력히 비판했다. 초당파적 기구인 시민주화자문위원회(CCAC)의 도널드 스카린치 위원 역시 "1926년 쿨리지 대통령의 사례가 있지만, 당시엔 건국 영웅인 조지 워싱턴의 얼굴 뒤에 겹쳐진 형태였다"며 "현직 대통령 단독 초상을 대형 금화에 새기는 것은 차원이 다른 문제"라고 꼬집었다. 트럼프 대통령은 지난해 1월 재집권 이후 자신의 이름을 국가 자산에 각인시키는 행보를 광범위하게 지속해 왔다. 워싱턴의 주요 정부 건물은 물론 차세대 해군 함정의 함급명, 부유층 대상 비자 프로그램, 정부 운영 처방약 웹사이트, 심지어 어린이용 연방 저축 계좌에까지 '트럼프'라는 이름을 붙여왔다. 트럼프 행정부는 이번 기념 금화 외에도 자신의 초상이 새겨진 새로운 1달러 동전의 연내 유통을 제안해 놓은 상태여서, 이를 둘러싼 법적·정치적 공방이 예상된다.  wonjc6@newspim.com   2026-03-20 11:08
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'법정 소란' 권우현 영장심사 시작 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 한덕수 전 국무총리의 재판 등에서 법정 소란을 일으킨 김용현 전 국방부 장관의 변호인이 20일 구속 기로에 섰다. 서울중앙지법 이지영 영장전담 부장판사는 이날 오전 10시 30분 법정 소동 혐의를 받는 권우현 변호사에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열었다. 권 변호사는 이날 오전 9시 30분쯤 취재진을 피해 법정 안으로 들어갔다. [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 한덕수 전 총리 재판에서 법정 소란을 일으킨 김용현 전 국방부 장관 측 권우현 변호사가 20일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 영장실질심사(구속 전 피의자 심문)를 마친 뒤 법원을 나서고 있다. 2026.03.20 ryuchan0925@newspim.com 앞서 서울중앙지검은 김 전 장관의 변호인단 중 한 명인 권 변호사에 대해 경찰이 신청한 구속영장을 법원에 청구했다. 권 변호사는 지난해 11월 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관) 심리로 진행된 한 전 총리의 속행 공판에서 김 전 장관의 증인신문 도중 소란을 피워 감치 15일을 선고받았다. 이후 권 변호사는 같은 달 열린 감치 재판에서 "해보자는 것이냐", "공수처(고위공직자범죄수사처)에서 봅시다"라고 발언했고, 재판부는 이를 문제 삼아 감치 5일을 추가로 내렸다. 그러나 이후 서울구치소가 인적사항이 확인되지 않았다는 사유로 수용을 거부하면서 집행 명령이 정지됐다. 대법원 법원행정처는 같은 달 법정모욕·명예훼손 혐의로 경찰에 고발장을 제출했다. 한편 서울중앙지검은 지난 1월 김 전 장관 변호인단인 이하상·권우현·유승수 변호사의 법정 내 품위 손상 행위와 이 변호사의 유튜브 내 모욕적 발언 등을 이유로 대한변호사협회에 징계 개시를 신청했다. 변협은 이 변호사의 유튜브 발언 부분에 대해서만 징계 개시를 청구하고, 법정 내 언행 등에 대해서는 변호인의 조력을 받을 권리를 보호한다는 등의 이유로 기각했다. 검찰은 변협 결정에 대해 지난 12일 이의신청을 제기했다. pmk1459@newspim.com   2026-03-20 11:05

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