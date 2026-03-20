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[핌in부산] '선발 전환' 이영하, 롯데전 4이닝 1실점...초반 제구 불안 극복

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2회 3연속 볼넷 허용하며 위기 자초
3회 삼자범퇴, 4회도 무실점

[부산=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 2026시즌 선발 투수로 나설 예정인 프로야구 두산 베어스의 이영하(29)가 4이닝 1실점 투구를 펼쳤다. 초반 제구 불안을 딛고 4회까지 마운드를 지켰다.  

이영하는 20일 부산 사직야구장에서 열린 롯데 자이언츠와의 2026 KBO 시범경기에서 선발 등판해 4이닝 동안 67개의 공을 던지며 2피안타 4볼넷 1탈삼진 1실점(1자책점)을 기록했다.

[서울=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = 두산 이영하가 지난 14일 경기 이천 베어스파크에서 열린 삼성과의 2026 KBO 2026 시범경기에서 공을 던지고 있다. [사진=두산베어스] 2026.03.20 football1229@newspim.com

이영하는 1회말 선두타자 한태양을 삼진으로 처리하며 기분 좋게 시작했다. 2번타자 노진혁도 2루수 땅볼로 잡았다. 그러나 윤동희에게 볼넷, 전준우에게 내야안타를 내줬다. 2사 1, 2루 위기를 맞이했지만 손호영을 중견수 플라이로 처리하며 1회를 무실점으로 막았다.

2회 제구가 흔들렸다. 이영하는 세 타자 연속 볼넷을 내주며 무사 만루 위기를 맞았다. 포심 패스트볼 12구 중 단 1구만 스트라이크존을 통과할 정도로 영점을 잡지 못했다. 이후 장두성에게 중전 안타를 맞으며 1실점했다. 하지만 한태양에게 투수 앞 땅볼을 유도하며 3루 주자를 아웃시킨 후 타자 주자까지 처리하며 2아웃을 만들어냈다. 이후 노진혁을 1루 땅볼로 처리하며 추가실점 없이 이닝을 마쳤다.

3회에는 윤동희, 전준우, 손호영으로 이어지는 클린업 트리오를 땅볼 2개와 플라이 1개로 처리하며 이날 첫 삼자범퇴 이닝을 작성했다. 이후 4회에는 땅볼 3개를 유도하며 단 5구만에 이닝을 마쳤다. 5회부터는 이병헌이 등판하며 이영하는 이날 투구를 마쳤다.

이영하는 지난 시즌 후 프리에이전트(FA) 계약으로 두산에 잔류했다. 4년 최대 52억원(계약금 23억·연봉 총액 23억·인센티브 6억) 규모였다. 

[시드니=뉴스핌]이웅희 기자=두산 이영하가 호주 시드니 스프링캠프에서 불펜피칭을 하고 있다. [사진=두산베어스] 2026.02.05 iaspire@newspim.com

이영하는 2025시즌 73경기 4승 4패, 14홀드, 평균자책점 4.05로 불펜에서 활약했다. 그러나 두산 김원형 감독은 이영하를 선발진 후보로 낙점했다.

김 감독은 "이영하가 선발진에 들어가면, 팀 성적이 더 좋아질 수 있다"며 기대감을 표출한 바 있다. 이영하도 김 감독의 주문에 맞춰 스프링캠프를 소화했다. 

기대 속에 등판한 지난 14일 열린 삼성 라이온즈와의 시범경기 첫 경기에서 이영하는 3이닝 6피안타 5볼넷 5실점으로 부진했다. 이날 경기에서도 2회 잠시 흔들렸다. 하지만 4이닝을 1실점으로 막고 버티는 힘을 입증했다.

포심 패스트볼의 최고 구속은 시속 151km, 평균 구속은 148km로 구위는 나쁘지 않았다. 다만 2회처럼 갑자기 흔들린 제구는 잡아야한다. 이날 스트라이크(32개)에 비해 볼이 35개로 더 많았다. 특히 바탕이 되어야 할 포심 패스트볼은 스트라이크 판정을 받은 공이 12개, 존을 벗어난 공이 21개였다. 

이영하가 선발진에 다시 자리를 잡기 위해선 경기 내내 꾸준히 제구력을 유지할 집중력을 가다듬어야 할 것으로 보인다.  

football1229@newspim.com

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트럼프, 건국 250주년 금화 본인 초상 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 얼굴이 새겨진 24캐럿 기념 금화 발행을 승인하며 '자기 우상화' 논란에 불을 지폈다.  현지시간 19일 로이터 통신에 따르면, 트럼프 대통령이 임명한 인사들로 구성된 연방미술위원회(CFA)는 미국 건국 250주년을 기념해 트럼프 대통령의 초상이 담긴 기념 금화 발행안을 이날 만장일치로 통과시켰다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 초상이 담긴 미국 건국 250주년 기념 금화 디자인. 미국 조폐국 제공. [사진=로이터 뉴스핌] 1910년 설립된 CFA는 워싱턴 D.C. 내 연방 공공건물과 기념물 등의 디자인을 심의하는 독립 기관이다. 이번에 승인된 금화는 워싱턴 국립 초상화 미술관에 전시된 사진을 바탕으로, 책상에 기대어 정면을 응시하는 엄숙한 표정의 트럼프 대통령을 묘사할 예정이다. 위원회 심의 과정에서는 금화의 상징성을 극대화하려는 시도가 이어졌다. 올해 트럼프 대통령이 임명한 백악관 보좌관 체임벌린 해리스는 "클수록 좋다"며 직경 3인치(약 7.6cm)에 달하는 대형 금화 제작을 제안했다. 브랜든 비치 미 연방재무관 역시 성명을 통해 "미국 정신과 민주주의를 대표하는 인물로 현직 대통령인 도널드 J. 트럼프보다 더 상징적인 프로필은 없다"며 발행 당위성을 강조했다. 하지만 이번 금화 발행이 법적 허점을 노린 '편법'이라는 지적도 만만치 않다. 미국법상 생존해 있거나 사후 3년이 지나지 않은 대통령의 초상은 유통되는 달러 동전에 새길 수 없다. 트럼프 행정부는 이번 금화를 시중에 유통되지 않는 '수집용(non-circulating)'으로 분류함으로써 이 규제를 피했다는 분석이다. 이에 대해 민주당 제프 머클리 상원의원은 "동전에 자신의 얼굴을 새기는 이들은 군주나 독재자이지 민주주의 국가의 지도자가 아니다"라며 "건국 250주년의 의미를 왜곡하려는 시도"라고 강력히 비판했다. 초당파적 기구인 시민주화자문위원회(CCAC)의 도널드 스카린치 위원 역시 "1926년 쿨리지 대통령의 사례가 있지만, 당시엔 건국 영웅인 조지 워싱턴의 얼굴 뒤에 겹쳐진 형태였다"며 "현직 대통령 단독 초상을 대형 금화에 새기는 것은 차원이 다른 문제"라고 꼬집었다. 트럼프 대통령은 지난해 1월 재집권 이후 자신의 이름을 국가 자산에 각인시키는 행보를 광범위하게 지속해 왔다. 워싱턴의 주요 정부 건물은 물론 차세대 해군 함정의 함급명, 부유층 대상 비자 프로그램, 정부 운영 처방약 웹사이트, 심지어 어린이용 연방 저축 계좌에까지 '트럼프'라는 이름을 붙여왔다. 트럼프 행정부는 이번 기념 금화 외에도 자신의 초상이 새겨진 새로운 1달러 동전의 연내 유통을 제안해 놓은 상태여서, 이를 둘러싼 법적·정치적 공방이 예상된다.  wonjc6@newspim.com   2026-03-20 11:08
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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