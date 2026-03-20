경기도교육청, 지방공무원 연구·학습 조직 내실화… "행정역량 높인다"

양평서 교육지원청 담당자 역량 강화 연수…우수사례 공유·네트워크 구축

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청(교육감 임태희)이 지방공무원들의 연구·학습 조직을 내실화하고 교육지원청 간 협력 체계를 공고히 함으로써 교육행정 역량 강화에 박차를 가하고 있다.

양평 블룸비스타에서 '지방공무원 연구·학습조직 운영 내실화 및 협력 기반 마련'을 위한 담당자 역량 강화 과정이 성료됐다. [사진= 경기도교육청]

20일 도교육청에 따르면, 지난 19일부터 이틀간 양평 블룸비스타에서 '지방공무원 연구·학습조직 운영 내실화 및 협력 기반 마련'을 위한 담당자 역량 강화 과정이 성료됐다.

이번 연수에는 도내 교육지원청 소속 교육행정연구회와 직무아카데미 담당자 60여 명이 참석해 현장의 우수 사례를 공유하고 향후 정책 방향을 논의했다.

주요 프로그램은 ▲2026년 지방공무원 연구학습조직 운영 방향 안내 ▲지역별 우수 운영 사례 공유 ▲인적자원개발(HRD) 담당자 역할 이해 ▲공동 교육과정 설계 및 협업 네트워크 구축 등으로 구성됐다.

도교육청은 이번 연수를 기점으로 교육·인적 자원 개발 지원을 대폭 확대해 연구·학습 조직이 지역별로 편차 없이 균형 있게 성장할 수 있도록 뒷받침할 계획이다.

소병엽 도교육청 행정역량과장은 "교육지원청 간 소통과 협업을 강화해 지역의 우수사례가 도내 전역으로 확산되도록 지원하겠다"며 "현장 중심의 연구·학습조직 활성화를 위해 지속적으로 노력할 것"이라고 밝혔다.

beignn@newspim.com