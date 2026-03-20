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정근식 "4월11일 후보선출 납득 어려워…단일화 일정 재논의 필요"

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단일화 기구에 서신…학기 초 교육 행정 공백 우려
"배제된 경위 충분한 설명 못 들어"…합의 절차 문제 제기

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 정근식 서울시교육감이 민주진보 진영 단일화 경선 과정에서 자신이 제외된 상태로 합의가 진행된 데 대해 다시 문제를 제기하며 단일화 일정에 대한 재논의가 필요하다고 요구했다.

정 교육감은 20일 '2026 민주진보교육감 단일화 추진위원회'(추진위) 상임대표단과 경선 후보자들에게 보낸 입장문에서 이날 오전 회의에 직접 참석하지 못한 데 대해 "결코 여러분을 존중하지 않아서 내린 결정이 아니라는 점만은 분명히 말씀드리고 싶다"며 이같이 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 정근식 서울시 교육감이 27일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 개성 만월대 상설전시 구축 및 운영의 유기적인 협력을 위한 통일부-서울특별시교육청-(사)남북역사학자협의회 업무협약식에서 인사말을 하고 있다. 2026.01.27 gdlee@newspim.com

정 교육감은 지난 10일 합의 과정과 관련해 자신이 배제된 경위를 충분히 설명받지 못했다는 입장이다.

그는 "다수결로 의사결정이 이뤄지는 구조의 회의였다면 추진위로부터 2일 자로 경선 참여자로 인정받은 저도 당연히 참여했어야 할 회의였다고 생각한다"며 "타 후보님들께서 제가 경선에 늦게 참여한 지점에 대해 비판하실 수 있지만 저는 현직 교육감 중 유일하게 민주진보단일화에 참여한 현직 교육감 후보다 타. 후보들에 비해 많은 제약이 있다"고 설명했다.

같은 맥락에서 경선 일정을 4월 11일로 고정해야 하는 이유도 납득하기 어렵다고 밝혔다.

정 교육감은 "본 후보 등록일 전까지 발생할 수 있는 여러 정치적 변수를 고려한 일정 기획이 필요하다. 현직으로서 이름과 얼굴을 내걸고 더 일찍 선거에 나서는 것이 오히려 개인적으로는 유리할 수도 있다"며 "학기 초 학교 현안 대응과 서울교육 정책 관련 보고·회의 등으로 공식 일정 외에도 처리해야 할 업무가 많다"고 말했다.

그러면서 "출마 선언도 하지 않은 상태에서 선거 일정에 맞춰 급하게 움직이는 것이 시민에게 책임 있는 태도인지 깊이 고민하고 있다"며 "교육감이 직무보다 선거에 더 많은 시간을 쓴다는 비판이 제기될 경우 이는 개인을 넘어 진영 전체의 단일화 과정에 대한 비판으로 이어질 수 있다"고 우려했다.

정 교육감은 과거 조희연 전 교육감도 일정 시점까지 교육감으로서 역할을 수행했다고 언급하며 "저 역시 현재의 상황과 시대적 변화를 충분히 고려하며 경선 참여를 결심했다. 남은 임기에 대해 신중하게 판단하고자 한다"고 이해를 구했다.

정 교육감은 이날 회의에 불참한 배경에 대해서도 직접 발언할 경우 자신의 뜻이 온전히 전달되지 못하고, 입장이 개인의 유불리로 오해될 수 있다는 우려가 있었다고 설명했다. 그는 "결국 우리가 지향해야 할 것은 정책과 비전을 중심으로 시민의 선택을 받는 일"이라며 "단일화 일정과 과정에 대해서도 우리 모두가 납득할 수 있는 방향으로 충분한 논의와 이해가 이어지기를 기대한다"고 했다.

진보 진영 후보들은 이날 오전 회동을 갖고 향후 경선 일정과 룰 조율에 나섰다. 진보 진영 단일화 기구인 추진위는 이날 오후 4시 후보들 회동 내용을 바탕으로 추후 일정을 최종 확정할 방침이다.

정 교육감은 지난 10일에도 추진위와 후보 4명이 자신을 배제한 채 비공개 회동을 열고 경선 참여 문제와 향후 일정, 방식 등을 논의했다며 반발했다. 정 교육감은 해당 합의에 대해 "부당한 합의는 즉각 폐기돼야 한다"고 비판했다.

정 교육감은 현직 교육감으로서의 일정을 일정 부분 마무리한 뒤 경선에 참여하길 희망하고 있지만, 추진위는 다음 달 3일까지 시민참여단 모집을 마친 뒤 4월 9일 경선 투표와 여론조사를 실시하고 11일 단일 후보를 발표하는 방안을 구상하고 있다. 

jane94@newspim.com

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트럼프, 건국 250주년 금화 본인 초상 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 얼굴이 새겨진 24캐럿 기념 금화 발행을 승인하며 '자기 우상화' 논란에 불을 지폈다.  현지시간 19일 로이터 통신에 따르면, 트럼프 대통령이 임명한 인사들로 구성된 연방미술위원회(CFA)는 미국 건국 250주년을 기념해 트럼프 대통령의 초상이 담긴 기념 금화 발행안을 이날 만장일치로 통과시켰다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 초상이 담긴 미국 건국 250주년 기념 금화 디자인. 미국 조폐국 제공. [사진=로이터 뉴스핌] 1910년 설립된 CFA는 워싱턴 D.C. 내 연방 공공건물과 기념물 등의 디자인을 심의하는 독립 기관이다. 이번에 승인된 금화는 워싱턴 국립 초상화 미술관에 전시된 사진을 바탕으로, 책상에 기대어 정면을 응시하는 엄숙한 표정의 트럼프 대통령을 묘사할 예정이다. 위원회 심의 과정에서는 금화의 상징성을 극대화하려는 시도가 이어졌다. 올해 트럼프 대통령이 임명한 백악관 보좌관 체임벌린 해리스는 "클수록 좋다"며 직경 3인치(약 7.6cm)에 달하는 대형 금화 제작을 제안했다. 브랜든 비치 미 연방재무관 역시 성명을 통해 "미국 정신과 민주주의를 대표하는 인물로 현직 대통령인 도널드 J. 트럼프보다 더 상징적인 프로필은 없다"며 발행 당위성을 강조했다. 하지만 이번 금화 발행이 법적 허점을 노린 '편법'이라는 지적도 만만치 않다. 미국법상 생존해 있거나 사후 3년이 지나지 않은 대통령의 초상은 유통되는 달러 동전에 새길 수 없다. 트럼프 행정부는 이번 금화를 시중에 유통되지 않는 '수집용(non-circulating)'으로 분류함으로써 이 규제를 피했다는 분석이다. 이에 대해 민주당 제프 머클리 상원의원은 "동전에 자신의 얼굴을 새기는 이들은 군주나 독재자이지 민주주의 국가의 지도자가 아니다"라며 "건국 250주년의 의미를 왜곡하려는 시도"라고 강력히 비판했다. 초당파적 기구인 시민주화자문위원회(CCAC)의 도널드 스카린치 위원 역시 "1926년 쿨리지 대통령의 사례가 있지만, 당시엔 건국 영웅인 조지 워싱턴의 얼굴 뒤에 겹쳐진 형태였다"며 "현직 대통령 단독 초상을 대형 금화에 새기는 것은 차원이 다른 문제"라고 꼬집었다. 트럼프 대통령은 지난해 1월 재집권 이후 자신의 이름을 국가 자산에 각인시키는 행보를 광범위하게 지속해 왔다. 워싱턴의 주요 정부 건물은 물론 차세대 해군 함정의 함급명, 부유층 대상 비자 프로그램, 정부 운영 처방약 웹사이트, 심지어 어린이용 연방 저축 계좌에까지 '트럼프'라는 이름을 붙여왔다. 트럼프 행정부는 이번 기념 금화 외에도 자신의 초상이 새겨진 새로운 1달러 동전의 연내 유통을 제안해 놓은 상태여서, 이를 둘러싼 법적·정치적 공방이 예상된다.  wonjc6@newspim.com   2026-03-20 11:08
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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