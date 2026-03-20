광주시교육청 4월 4일 검정고시 시행…응시자 작년보다 감소

합격자 5월 8일 발표

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주시교육청이 오는 4월 4일 '2026년도 초등학교·중학교·고등학교 졸업 학력 검정고시'를 시행한다.

20일 광주시교육청에 따르면 이번 검정고시 응시생은 ▲초졸 73명 ▲중졸 223명 ▲고졸 1141명 등 총 1437명이다. 지난해 1회 시험보다 응시자가 84명 감소했다.

광주시교육청 전경. [사진=박진형 기자]

일반 응시자의 경우 초·중졸 시험은 광주공업고등학교에서 진행되며, 고졸 시험은 광주공업고등학교, 전남공업고등학교, 광주전자공업고등학교 등 3곳에서 나눠 실시된다.

재소자, 소년원생 응시자는 광주교도소와 광주소년원에서 시험을 치르게 된다.

응시자는 수험표와 신분증, 컴퓨터용 수성사인펜(중·고졸), 흑색 볼펜(초졸) 등을 지참해 오전 8시 20분까지 시험실로 입실해야 한다.

시험장소 및 유의사항은 시교육청 누리집 알림마당-검정고시에서 확인할 수 있다.

합격자는 오는 5월 8일 시교육청 누리집을 통해 발표한다. 자세한 내용은 중등특수교육과로 문의하면 된다.

bless4ya@newspim.com