KGM, 한국기계연구원·ETRI와 'AI 휴머노이드 기술 개발' 협약

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = KG모빌리티(KGM)가 한국기계연구원(기계연)·한국전자통신연구원(ETRI)과 함께 AI 휴머노이드 로봇 기술 개발을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

20일 KGM에 따르면 이번 협약은 국책 과제인 '자율성장 AI 휴머노이드 전략연구단(단장 박찬훈)' 프로젝트의 일환으로, 기계연·ETRI 등 국내 연구기관과 대학, 미국·유럽 해외 연구소가 참여해 산업 현장과 일상생활에서 인간과 공존할 수 있는 휴머노이드 로봇 개발을 위해 마련됐다.

KGM- 한국기계연구원-ETRI AI 휴머노이드 기술 개발 MOU 체결식 모습[사진=KGM]

MOU 체결식은 대전 유성구 한국기계연구원에서 열렸으며, KGM 황기영 대표이사, 기계연 류석현 원장, ETRI 방승찬 원장 등 관계자들이 참석했다.

협약에 따라 KGM은 자동차 검사 공정과 부품 이송·조립 공정 등 실제 생산 환경을 실증 무대로 제공하며, 제조 현장의 요구사항을 기획 단계부터 반영할 계획이다.

또 기계연은 산업 현장에 최적화된 표준 휴머노이드 로봇 플랫폼, 고하중 작업·정밀 제어 구동 모듈, 전신 감각 시스템 등 하드웨어를 개발 맡게 되며, ETRI는 복잡한 제조 환경 인지·대처 지능과 작업자 언어 지시를 이해·수행하는 자율 작업 알고리즘을 담당하게 된다.

KGM은 이번 협약을 통해 고난도 공정에서의 로봇 작업 능력 검증, 기존 작업자와의 협업 안전성 및 현장 적응력을 평가하며, 제조 과정 전반의 자동화 패러다임을 구축한다는 계획이다.

KGM 관계자는 "기계연·ETRI와의 협력을 통해 제조 현장 맞춤형 로봇 개발에 참여해 공정 자동화 혁신을 이뤄나가겠다"고 밝혔다.

KGM은 지난 16일에도 ETRI와 자율주행 AI 기술 LOI도 체결한 바 있다.

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