평택해경, AI 기반 스마트 행정 본격 추진…실무 교육 병행

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택해양경찰서가 정부와 해양경찰청의 AI 활용 확대 정책에 발맞춰 행정업무 혁신을 위한 AI 도입을 가속화하고 있다.

20일 평택해경은 AI 기술을 활용한 스마트 행정 환경을 구축하고 내부망 업무포털에 행정 보조 기능을 도입해 직원들의 실질적 업무 지원을 강화하고 있다고 밝혔다.

AI 기반 스마트 행정 실무 교육을 하고 있는 모습[사진=평택해경]

특히 해경은 시범 사업을 통해 반복적 행정업무를 줄이고 효율성을 높이는 데 주력하고 있다.

아울러 직원 AI 역량 강화를 위해 실무 중심 교육을 운영 중이며, AI 프롬프트 활용 능력(AI-POT) 자격증 취득자를 강사로 초빙해 실습 위주 교육으로 진행중이다.

해경은 지난해 시작된 프로그램을 올해 초급·중급 과정으로 확대하기로 하고 교육은 AI 프롬프트 기법과 업무 적용 사례를 중점으로 구성해 현장 즉시 활용이 가능하도록 했다.

평택해경 관계자는 "시범 운영 결과를 분석한 후 전 직원 대상 AI 기반 업무 환경을 단계적으로 확대할 계획"이라며 "AI 기술을 적극 활용해 행정업무 효율성을 높이고 직원 디지털 역량을 강화해 나가겠다"고 전했다.

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