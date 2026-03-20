익산시, 소상공인 카드수수료 최대 120만 원 지원

매출 3억 이하 대상 환급 정책 추진…5월부터 순차 지급

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 소상공인 경영 부담 완화를 위해 카드수수료 환급 지원을 확대한다.

시는 지난해 연 매출 3억 원 이하 영세 소상공인을 대상으로 카드 매출액의 0.4%를 최대 120만 원까지 지원한다고 20일 밝혔다.

익산시청사 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.03.20 lbs0964@newspim.com

고물가·고금리 상황 속에서 실질적인 비용 부담을 줄이기 위한 조치다.

이번 사업은 카드 결제 시 발생하는 수수료 일부를 지자체가 환급해주는 제도로, 1인당 최대 2개 사업장까지 지원받을 수 있다.

30만 원까지는 현금으로 지급되며, 초과분은 지역화폐 '다이로움'으로 지급된다. 유흥업과 사행성 업종, 금융·보험업 등 일부 업종은 제외된다.

신청은 오는 23일부터 10월 2일까지 익산시청 누리집을 통해 온라인으로 가능하다. 휴대폰 본인인증으로 간편하게 접수할 수 있다.

초기 혼잡을 방지하기 위해 접수 시작 후 열흘간 사업자등록번호 끝자리를 기준으로 한 10부제가 시행된다. 이후 4월 2일부터는 제한 없이 신청할 수 있다.

시는 신청 자격과 매출액 등을 확인한 뒤 5월부터 지원금을 순차 지급할 계획이다.

익산시 관계자는 "이번 지원이 소상공인의 경영 안정에 도움이 되길 기대한다"며 "민생경제 회복을 위한 지원 정책을 지속 확대하겠다"고 말했다.

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