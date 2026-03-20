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원효로1가 82-1번지 일대, 40층-2743가구 역세권장기전세주택 단지 건립

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효창공원앞역 원효로 일대 역세권장기전세주택 건립

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 용산구 서울지하철 6호선 효창공원앞역 일대 노후 저층주거지역이 장기전세주택을 포함한 40층, 22개 동 아파트 단지로 거듭난다. 

20일 서울시에 따르면 지난 19일 열린 제1차 도시계획위원회 수권분과소위원회는 이같은 내용을 담은 용산구 원효로1가 82-1번지 일대 역세권 장기전세주택 도시정비형 재개발사업 정비구역 지정 및 정비계획 결정안을 수정가결했다.

대상지는 수도권전철 1호선 남영역과 서울지하철 6호선 및 경의·중앙선 효창공원앞역 더블 역세권에 위치하고 있다. 주변 간선도로변에는 경의선 숲길 근린공원, 문배업무지구 및 상업시설이 입지해 다채로운 도시공간을 형성하고 있는 지역이다.

원효로1가 82-1번지 일대 역세권 장기전세주택 위치도 [자료=서울시]

도계위는 정비구역 9만7166.9㎡를 신규 지정하고 총 5개 획지 중 2개 획지(6만4851.7㎡)에는 지하5층~지상40층, 22개동 규모 총 2743가구가 들어선다. 이 가운데 장기전세주택은 553가구, 재개발임대주택은 210가구가 각각 건립될 예정이다. 장기전세주택중 50%는 신혼부부를 위한 '미리내집' 으로 향후 공급될 계획이다.

특히 5획지는 기부채납시설로 3623.9㎡에 지하4층~지상25층 규모로 총 210가구를 무주택 청년들을 위한 공유형 기숙사로 조성하고 지상 1~2층은 서울형 키즈카페로 조성할 예정이다.

정비사업 목표는 용산국제업무지구 등 도심권 및 상업업무지구 배후지에 주변 업무지구 지원 및 원효로·백범로 간선도로변 복합 개발을 통한 도심 주거복합단지를 조성하는 것이다. 주요 내용으로 경의선숲길과 연계하는 녹지 보행축 조성을 위해 백범로 및 원효로 간선도로 교차로변과 이면부 주거지에 약 8988㎡ 규모의 공원을 배치해 지역내 주요 열린 공간으로 향후 용산꿈나무종합타운과 함께 연계 조성이 가능토록 계획을 수립했다.

지역특성상 경사지형이면서 주변에 고등학교 및 상업시설이 입지하고 있는 점 등을 고려해 지형과 조화를 이루는 구릉지 순응형 대지조성계획을 수립했다. 문배업무지구와 가까운 1획지는 지상 15층~지상40층까지 고층 주동이 들어서며 주거지와 학교에 인접한 2획지는 지상 5층~지상 15층 중저층 주동을 배치해 주변지역의 부영향을 최소화하면서 도시맥락을 고려한 단계적 스카이라인을 조성했다.

지역내 공원 및 공공청사 등 주요 공공시설과 연결하고 간선도로변 및 효창공원앞역의 접근성을 향상한다. 도시의 열린 공간을 유도하기 위해 사업지내 공공보행통로 2곳을 조성하면서 폭원을 20m, 15m로 최대한 확보해 백범로와 원효로변에서 차폐감이 발생하지 않도록 통경구간도 함께 계획했다. 또한 업무지구 지원 및 원효로변 상업지역 배후지로서의 역할을 위해 근린생활시설을 배치해 가로활성화를 유도했다.

사업지 내부 주민들의 교통 보행동선 향상을 위해 원효로변으로 도시계획도로 2개(14m·10m)를 신설한다. 백범로변으로는 8~15m를 15~20m로 확장했다. 또한 효창근린공원과 경의선숲길로의 보행 및 녹지네트워크 연결을 위해 단지내 12m의 공공보행통로와 백범로변 공개공지를 신설해 생활중심 보행 환경을 조성했다. 간선변 백범로와 생활가로변 효창원로는 연도형 근린생활시설을 배치해 가로활성화를 도모했다.

서울시 관계자는 "원효로1가역세권(원효로1가 82-1번지 일대) 장기전세주택 도시정비형 재개발사업 정비구역 지정 및 정비계획 수립은 문배업무지구 등 도심지 배후지에 장기전세주택을 공급해 새로운 주거복합단지가 조성될 것으로 기대된다"고 말했다.

donglee@newspim.com

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트럼프, 건국 250주년 금화 본인 초상 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 얼굴이 새겨진 24캐럿 기념 금화 발행을 승인하며 '자기 우상화' 논란에 불을 지폈다.  현지시간 19일 로이터 통신에 따르면, 트럼프 대통령이 임명한 인사들로 구성된 연방미술위원회(CFA)는 미국 건국 250주년을 기념해 트럼프 대통령의 초상이 담긴 기념 금화 발행안을 이날 만장일치로 통과시켰다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 초상이 담긴 미국 건국 250주년 기념 금화 디자인. 미국 조폐국 제공. [사진=로이터 뉴스핌] 1910년 설립된 CFA는 워싱턴 D.C. 내 연방 공공건물과 기념물 등의 디자인을 심의하는 독립 기관이다. 이번에 승인된 금화는 워싱턴 국립 초상화 미술관에 전시된 사진을 바탕으로, 책상에 기대어 정면을 응시하는 엄숙한 표정의 트럼프 대통령을 묘사할 예정이다. 위원회 심의 과정에서는 금화의 상징성을 극대화하려는 시도가 이어졌다. 올해 트럼프 대통령이 임명한 백악관 보좌관 체임벌린 해리스는 "클수록 좋다"며 직경 3인치(약 7.6cm)에 달하는 대형 금화 제작을 제안했다. 브랜든 비치 미 연방재무관 역시 성명을 통해 "미국 정신과 민주주의를 대표하는 인물로 현직 대통령인 도널드 J. 트럼프보다 더 상징적인 프로필은 없다"며 발행 당위성을 강조했다. 하지만 이번 금화 발행이 법적 허점을 노린 '편법'이라는 지적도 만만치 않다. 미국법상 생존해 있거나 사후 3년이 지나지 않은 대통령의 초상은 유통되는 달러 동전에 새길 수 없다. 트럼프 행정부는 이번 금화를 시중에 유통되지 않는 '수집용(non-circulating)'으로 분류함으로써 이 규제를 피했다는 분석이다. 이에 대해 민주당 제프 머클리 상원의원은 "동전에 자신의 얼굴을 새기는 이들은 군주나 독재자이지 민주주의 국가의 지도자가 아니다"라며 "건국 250주년의 의미를 왜곡하려는 시도"라고 강력히 비판했다. 초당파적 기구인 시민주화자문위원회(CCAC)의 도널드 스카린치 위원 역시 "1926년 쿨리지 대통령의 사례가 있지만, 당시엔 건국 영웅인 조지 워싱턴의 얼굴 뒤에 겹쳐진 형태였다"며 "현직 대통령 단독 초상을 대형 금화에 새기는 것은 차원이 다른 문제"라고 꼬집었다. 트럼프 대통령은 지난해 1월 재집권 이후 자신의 이름을 국가 자산에 각인시키는 행보를 광범위하게 지속해 왔다. 워싱턴의 주요 정부 건물은 물론 차세대 해군 함정의 함급명, 부유층 대상 비자 프로그램, 정부 운영 처방약 웹사이트, 심지어 어린이용 연방 저축 계좌에까지 '트럼프'라는 이름을 붙여왔다. 트럼프 행정부는 이번 기념 금화 외에도 자신의 초상이 새겨진 새로운 1달러 동전의 연내 유통을 제안해 놓은 상태여서, 이를 둘러싼 법적·정치적 공방이 예상된다.  wonjc6@newspim.com   2026-03-20 11:08
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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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