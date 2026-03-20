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HDC, 주택사업 의존도 낮춘다...AI·에너지·개발운영으로 '체질 전환'

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사업 포트폴리오 라이프·AI·에너지로
라이프 계열사 사명 'IPARK' 변경

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 =HDC그룹이 사업 포트폴리오 재편을 통해 건설업 의존도를 낮추고 있다. HDC현대산업개발이 포함된 사업 부문 명칭에서 '부동산'을 삭제하고 '라이프'로 변경했으며, 인공지능(AI)과 에너지를 별도 부문으로 분리해 신사업 강화 의지를 드러냈다.

발전 자회사 통영에코파워를 중심으로 비건설 사업 비중도 확대되는 모습이다. HDC그룹은 'IPARK' 브랜드를 앞세워 주거 외 다양한 시설의 개발·운영으로 사업 영역을 넓히는 한편, AI·에너지 분야 투자 확대를 통해 체질 개선과 수익구조 다변화를 추진할 것으로 보인다.

HDC그룹 매출 현황 [AI일러스트=조수민기자]

라이프·AI·에너지로 사업 재편...비건설 성장 영향

20일 업계에 따르면 최근 HDC그룹은 정체성을 기존 '종합 부동산·인프라 그룹'에서 '경계를 넘나드는 스페셜리스트'로 변경하고 건설업 의존 축소를 본격화했다. HDC그룹은 사업 포트폴리오를 ▲라이프(Life) ▲인공지능(AI) ▲에너지(Energy) 세 축으로 재편했다. 기존 사업 구분은 ▲부동산 개발·운영 ▲사회간접자본 ▲금융·투자 ▲기술·첨단소재 ▲문화·콘텐츠 등이었다. 부동산 개발·운영 부문의 명칭을 건설 색채가 옅은 라이프 부문으로 변경했다. 주로 부동산 개발·운영 사업과 묶이던 사회간접자본 사업을 에너지 부문으로 분류했다. 금융·투자 사업은 AI 부문에 편입시켰다.

그동안 HDC그룹을 건설 계열사 HDC현대산업개발이 이끌었다는 점을 감안하면 큰 변화다. 이런 변화는 건설업의 실적 기여도 변화와 무관치 않다. HDC그룹 전체 매출에서 HDC현대산업개발, HDC아이앤콘스 등 건설 계열사가 차지하는 비중은 2023년 72.6%(4조5630억원), 2024년 70.8%(4조6872억원), 2025년 62.7%(4조5871억원)으로 축소됐다. 지난해 HDC현대산업개발은 자체공사를 통해 수익성을 확보하면서 4조원대 매출을 유지했다. 지난해 이익률은 6%로 나타났는데, 부동산 경기 악화 속에서 안정적으로 실적을 방어한 건설사로 평가된다.

그럼에도 그룹 내 매출 기여가 축소된 배경에는 발전업을 비롯한 타 사업 부문의 외연이 넓어진 영향으로 풀이된다. 건설업은 원가 통제가 어렵고 부동산 경기와 정책의 영향이 크기 때문에 개별 기업이 높은 이익률을 확보하는 데 제약이 따른다. 이에 HDC그룹은 사업 포트폴리오 다각화를 지속적으로 추진해 왔다. 지난해부터는 비건설 계열사들이 본격적으로 유의미한 실적을 내기 시작하면서, 이들 사업을 전면에 내세울 여건이 마련됐다고 판단한 모양새다.

전력 생산·판매를 주력으로 하는 통영에코파워가 대표적이다. 이 회사는 HDC(지분 60.5%)와 한화에너지(39.5%)의 합작 법인이다. 2024년 경상남도 통영시에서 1012MW급 LNG 복합화력발전소의 시운전과 상업가동을 개시하면서 해당 연도부터 매출이 인식되기 시작했다. 매출은 2024년 2123억원에서 2025년 8026억원으로 확대됐다. 같은기간 HDC그룹 내 매출 비중은 3.2%에서 11%로 올랐다. 연료 직도입을 통해 국내 경쟁기업 대비 높은 원가경쟁력을 확보하면서 지난해 이익률 32.8%를 기록했다.

매출 기여가 크지는 않지만 공간 AIoT 플랫폼 기업 HDC랩스도 꾸준히 성장세다. HDC랩스의 매출은 2023년 6063억원, 2024년 6288억원, 2025년 6457억원으로 확대됐다. 백화점, 임대사업을 맡는 HDC아이파크몰의 매출은 2023년 1395억원, 2024년 1503억원, 2025년 1579억원으로 변화했다. 두 기업의 지난해 이익률은 각각 1.3%, 39.6%다. HDC현대산업개발이 지배하는 HDC리조트(레저)과 호텔HDC(호텔업)도 성장세를 보이고 있다.

'HDC' 대신 'IPARK'...고부가가치 사업 집중

HDC그룹은 일부 계열사의 사명 변경을 통해 '탈(脫)건설'을 가속화할 전망이다. HDC그룹은 라이프 부문에 속하는 HDC현대산업개발, HDC아이앤콘스, HDC아이파크몰, HDC신라면세점, HDC영창, HDC스포츠, HDC리조트, 호텔HDC의 사명을 각각 IPARK현대산업개발, IPARK아이앤콘스, IPARK몰, IPARK신라면세점, IPARK영창, IPARK스포츠, IPARK리조트, 호텔IPARK로 바꿀 예정이다. 부동산 이미지가 연상되는 'HDC'(Hyundai Development Company·현대개발회사)를 떼고 주택 브랜드명인 'IPARK'(아이파크)를 강조하겠다는 것이다.

'IPARK' 역시 부동산과 관련된 명칭이다. 그러나 확장성의 측면에서 'HDC'와는 다르다. IPARK는 'Innovation'(혁신)의 'I'와 'PARK'(숲·공원)을 합친 용어다. 단순 주거, 아파트 개념을 넘어 복합적인 생활, 휴식, 공간의 의미를 갖는다. 쇼핑몰 '아이파크몰', 프로축구단 '부산아이파크' 등 비주거 시설·조직의 이름에 IPARK를 부여한 것도 이런 이유에서다. HDC그룹은 라이프 부문에서 복합공간 개발·건설·운영에 집중하면서, 향후 더 다양한 비건설 사업을 적극 전개하겠다는 포부를 가진 것으로 풀이된다.

특히 정몽규 HDC그룹 회장은 AI, 에너지, 배터리 등 '미래 산업'으로 꼽히는 사업에 관심을 갖는 모습이다. 수익성 확대를 위해 HDC현대산업개발을 단순 시공 위주 기업에서 종합 디벨로퍼로 변화시키고 있듯, 고부가가치 사업 위주로 영역을 확장해나갈 것으로 전망된다. 지난 18일 정몽규 HDC그룹 회장은 그룹 50주년 기념 행사에서 "다가올 미래에 대응하기 위해 HDC는 더 이상 기존 산업의 구분에 머무르지 않겠다"며 "에너지와 국가 기반 시설의 건설, 운영뿐만 아니라 AI 기술을 고도화해 산업 간 경계를 허물고 잠재된 가치를 연결해 지속 가능한 미래를 열어갈 것"이라고 밝힌 바 있다.

HDC현대산업개발 관계자는 "금번 사명 변경은 고객 가치를 최우선으로 하겠다는 약속을 분명히 한 것"이라며 "IPARK로 일상의 가치를 높이고 AI와 에너지 기술을 더해, 그룹의 새로운 50년을 이끌 미래 성장 동력을 확보해 나갈 것"이라고 말했다.

blue99@newspim.com

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트럼프, 건국 250주년 금화 본인 초상 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 얼굴이 새겨진 24캐럿 기념 금화 발행을 승인하며 '자기 우상화' 논란에 불을 지폈다.  현지시간 19일 로이터 통신에 따르면, 트럼프 대통령이 임명한 인사들로 구성된 연방미술위원회(CFA)는 미국 건국 250주년을 기념해 트럼프 대통령의 초상이 담긴 기념 금화 발행안을 이날 만장일치로 통과시켰다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 초상이 담긴 미국 건국 250주년 기념 금화 디자인. 미국 조폐국 제공. [사진=로이터 뉴스핌] 1910년 설립된 CFA는 워싱턴 D.C. 내 연방 공공건물과 기념물 등의 디자인을 심의하는 독립 기관이다. 이번에 승인된 금화는 워싱턴 국립 초상화 미술관에 전시된 사진을 바탕으로, 책상에 기대어 정면을 응시하는 엄숙한 표정의 트럼프 대통령을 묘사할 예정이다. 위원회 심의 과정에서는 금화의 상징성을 극대화하려는 시도가 이어졌다. 올해 트럼프 대통령이 임명한 백악관 보좌관 체임벌린 해리스는 "클수록 좋다"며 직경 3인치(약 7.6cm)에 달하는 대형 금화 제작을 제안했다. 브랜든 비치 미 연방재무관 역시 성명을 통해 "미국 정신과 민주주의를 대표하는 인물로 현직 대통령인 도널드 J. 트럼프보다 더 상징적인 프로필은 없다"며 발행 당위성을 강조했다. 하지만 이번 금화 발행이 법적 허점을 노린 '편법'이라는 지적도 만만치 않다. 미국법상 생존해 있거나 사후 3년이 지나지 않은 대통령의 초상은 유통되는 달러 동전에 새길 수 없다. 트럼프 행정부는 이번 금화를 시중에 유통되지 않는 '수집용(non-circulating)'으로 분류함으로써 이 규제를 피했다는 분석이다. 이에 대해 민주당 제프 머클리 상원의원은 "동전에 자신의 얼굴을 새기는 이들은 군주나 독재자이지 민주주의 국가의 지도자가 아니다"라며 "건국 250주년의 의미를 왜곡하려는 시도"라고 강력히 비판했다. 초당파적 기구인 시민주화자문위원회(CCAC)의 도널드 스카린치 위원 역시 "1926년 쿨리지 대통령의 사례가 있지만, 당시엔 건국 영웅인 조지 워싱턴의 얼굴 뒤에 겹쳐진 형태였다"며 "현직 대통령 단독 초상을 대형 금화에 새기는 것은 차원이 다른 문제"라고 꼬집었다. 트럼프 대통령은 지난해 1월 재집권 이후 자신의 이름을 국가 자산에 각인시키는 행보를 광범위하게 지속해 왔다. 워싱턴의 주요 정부 건물은 물론 차세대 해군 함정의 함급명, 부유층 대상 비자 프로그램, 정부 운영 처방약 웹사이트, 심지어 어린이용 연방 저축 계좌에까지 '트럼프'라는 이름을 붙여왔다. 트럼프 행정부는 이번 기념 금화 외에도 자신의 초상이 새겨진 새로운 1달러 동전의 연내 유통을 제안해 놓은 상태여서, 이를 둘러싼 법적·정치적 공방이 예상된다.  wonjc6@newspim.com   2026-03-20 11:08
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'법정 소란' 권우현 영장심사 시작 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 한덕수 전 국무총리의 재판 등에서 법정 소란을 일으킨 김용현 전 국방부 장관의 변호인이 20일 구속 기로에 섰다. 서울중앙지법 이지영 영장전담 부장판사는 이날 오전 10시 30분 법정 소동 혐의를 받는 권우현 변호사에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열었다. 권 변호사는 이날 오전 9시 30분쯤 취재진을 피해 법정 안으로 들어갔다. [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 한덕수 전 총리 재판에서 법정 소란을 일으킨 김용현 전 국방부 장관 측 권우현 변호사가 20일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 영장실질심사(구속 전 피의자 심문)를 마친 뒤 법원을 나서고 있다. 2026.03.20 ryuchan0925@newspim.com 앞서 서울중앙지검은 김 전 장관의 변호인단 중 한 명인 권 변호사에 대해 경찰이 신청한 구속영장을 법원에 청구했다. 권 변호사는 지난해 11월 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관) 심리로 진행된 한 전 총리의 속행 공판에서 김 전 장관의 증인신문 도중 소란을 피워 감치 15일을 선고받았다. 이후 권 변호사는 같은 달 열린 감치 재판에서 "해보자는 것이냐", "공수처(고위공직자범죄수사처)에서 봅시다"라고 발언했고, 재판부는 이를 문제 삼아 감치 5일을 추가로 내렸다. 그러나 이후 서울구치소가 인적사항이 확인되지 않았다는 사유로 수용을 거부하면서 집행 명령이 정지됐다. 대법원 법원행정처는 같은 달 법정모욕·명예훼손 혐의로 경찰에 고발장을 제출했다. 한편 서울중앙지검은 지난 1월 김 전 장관 변호인단인 이하상·권우현·유승수 변호사의 법정 내 품위 손상 행위와 이 변호사의 유튜브 내 모욕적 발언 등을 이유로 대한변호사협회에 징계 개시를 신청했다. 변협은 이 변호사의 유튜브 발언 부분에 대해서만 징계 개시를 청구하고, 법정 내 언행 등에 대해서는 변호인의 조력을 받을 권리를 보호한다는 등의 이유로 기각했다. 검찰은 변협 결정에 대해 지난 12일 이의신청을 제기했다. pmk1459@newspim.com   2026-03-20 11:05

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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