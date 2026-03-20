부산정보산업진흥원, 콘텐츠기업 지원사업 모집

19억 지원 AI 콘텐츠 기업 육성

[부산=뉴스핌] 박성진 기자 = 부산정보산업진흥원은 콘텐츠 기업 제작 역량 강화와 글로벌 진출을 위해 19억 원 규모 지원사업을 추진하며 참여 기업 모집에 나섰다고 20일 밝혔다.

부산 콘텐츠기업지원센터 내부 전경[사진=부산정보산업진흥원] 2026.03.20

진흥원은 AI·신기술 기반 콘텐츠 제작 지원과 해외 시장 진출 프로그램 등 8개 사업으로 구성된 '2026년 콘텐츠기업 지원사업'을 본격 시행한다.

앞서 지난달 9일 열린 설명회에는 지역 콘텐츠 기업 70여 곳이 참석해 높은 관심을 보였고 현장 질의응답으로 기업 수요를 확인했다.

주요 내용은 AI 신기술 콘텐츠 제작 지원, 기술 융합 프로젝트, AI 월 구독료 지원으로 제작 경쟁력을 강화하는 데 초점을 맞췄다. 중국 라이선싱 엑스포 상하이 등 글로벌 마켓 공동관 운영으로 해외 바이어 상담과 판로 개척도 돕는다.

김태열 부산정보산업진흥원장은 "AI와 신기술을 활용한 콘텐츠 제작 지원을 확대하고, 글로벌 시장 진출 기회를 제공해 지역 콘텐츠 기업의 경쟁력을 높이는 것이 이번 사업의 목표"라며 "부산 콘텐츠 기업들이 기술과 창의성을 바탕으로 국내외 시장에서 성장할 수 있도록 지속적으로 지원해 나가겠다"고 말했다.

psj9449@newspim.com