HK이노엔, 임직원 '마음건강' 위해 성남시정신건강복지센터와 협력

'직장인 정신건강증진 업무협약식' 개최

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = HK이노엔(HK inno.N)이 성남시정신건강복지센터와 협력해 임직원을 대상으로 '직장인 마음건강관리 프로그램'을 운영한다고 20일 밝혔다.

HK이노엔은 지난 18일 성남시정신건강복지센터와 '직장인 정신건강증진을 위한 업무협약식'을 개최했다. HK이노엔 스퀘어 4층 대회의실에서 열린 협약식에는 HK이노엔 안전경영실 이정규 전무와 전략지원실 김기호 전무, 박혜상 성남시정신건강복지센터장을 포함한 관계자 10여 명이 참석했다.

HK이노엔과 성남시정신건강복지센터 관계자들이 업무협약식 진행 후 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=HK이노엔]

이번 협약은 HK이노엔의 ESG 사회분야 안전보건경영 실천의 일환으로, 임직원의 정신건강 증진과 직무스트레스 예방을 위해 마련됐다. 지난해 직무스트레스와 관련된 한국산업안전보건공단의 KOSHA GUIDE(기술지원규정)가 개정되며, 조직 차원의 건강증진 프로그램을 통한 직무스트레스 예방이 강조되고 있다.

협약에 따라 HK이노엔은 참여 임직원을 모집하고 오는 4월부터 성남시정신건강복지센터와 '직장인 마음건강관리 프로그램'을 운영할 예정이다. 참여자들은 6주 동안 총 12회에 걸쳐 마음 건강검진, 명상, 원예 등 다양한 활동을 하며 효과적인 정신건강 관리법을 배우게 된다.

HK이노엔 안전경영실 이정규 전무는 "당사는 임직원의 건강을 지속가능한 가치 실천의 핵심 요소로 보고 다양한 노력을 이어가고 있다"며 "이번 협약을 통해 임직원의 정신건강 관리 수준을 높이고 안전보건경영을 지속 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

sykim@newspim.com