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신동원 농심 회장 "러시아 법인 설립 검토"…농심, 올해도 글로벌 사업 강화

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글로벌 확장 드라이브 속 투자 속도 조절…주총서 수익성 경영 강조
M&A 보수 기조 유지…이병학 "해외 매출 61% 목표"

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 신동원 농심 회장이 러시아 현지 법인 설립을 통한 독립국가연합(CIS) 지역 확장 구상을 밝히며 글로벌 사업 확대 의지를 재확인했다.

신 회장은 20일 동작구 농심 본사에서 열린 주주총회 이후 기자들과 만나 "지난해 네덜란드에 유럽 법인을 설립했고, 올해는 러시아에 현지 법인을 세워 CIS 지역으로 확장을 검토하고 있다"고 밝혔다. 서유럽 거점을 기반으로 동유럽까지 사업 영역을 넓혀 유라시아 전반으로 시장을 확대하겠다는 전략이다.

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 신동원 농심 회장이 주주총회 이후 기자들과 만나 질문에 답변하고 있다. 2026.03.20 whalsry94@newspim.com

과거 성장 전략으로 언급돼 온 인수합병(M&A)에 대해서는 보다 신중한 기조를 강조했다. 신 회장은 "M&A는 지속적으로 검토는 하고 있지만 현재 특별하게 진행 중인 계획은 없다"며 "최근 경영 환경이 좋지 않아 적극적으로 추진하고 있는 상황은 아니다"라고 설명했다.

사업 포트폴리오 측면에서는 스낵 사업 육성 의지도 재확인했다. 신 회장은 "스낵 사업을 키우기 위해 노력하고 있지만 쉽지 않은 상황"이라며 "기존 사업과 병행해 양쪽 모두에서 성과를 낼 수 있도록 지속적으로 추진할 계획"이라고 밝혔다. 현재 농심 매출의 상당 부분이 라면에 집중된 만큼 스낵 사업을 코어 사업으로 육성하겠다는 전략이다.

이날 신 회장은 오너 3세인 신상열 부사장의 사내이사 선임 배경에 대해서도 언급했다. 그는 "특별한 배경이 있다기보다는 젊은 나이지만 회사에 대한 애정이 크고 매우 열심히 하고 있어 충분한 자격이 있다고 판단했다"며 "중장기 비전 수립에도 적극적으로 참여하고 있고 능력 측면에서도 충분하다고 보고 있다"고 말했다. 단순한 세대교체를 넘어 실질적인 경영 참여 확대라는 점을 강조한 발언으로 풀이된다.

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 20일 농심 본사에서 주주총회가 열렸다. 2026.03.20 whalsry94@newspim.com

한편 이날 주총은 작년에 이어 전반적으로 차분하고 엄숙한 분위기 속에서 진행됐으며 참석자들은 주요 안건 설명을 경청하며 질의응답을 이어갔다.

이병학 대표는 인사말을 통해 올해 경영 방향으로 '수익성 기반 강화'를 최우선 과제로 제시했다. 그는 "국내 법인은 비용 효율화를 통해 수익성이 개선되고 있으나 해외 법인은 마케팅 비용 등으로 개선이 제한적"이라며 "2026년은 대외 불확실성과 국내 시장 성장 둔화 등으로 어려운 경영 환경이 지속될 것"이라고 진단했다.

이어 "미국, 중국, 일본 등 전략국가 중심의 성과 창출을 지속하는 한편 영국, 인도, 브라질, 멕시코 등 전략시장 확장을 위한 기반을 강화하겠다"며 "비전2030 목표인 해외 매출 비중 61% 달성을 추진하겠다"고 밝혔다. 또 "녹산 수출전용 공장과 유럽 법인 간 안정적인 공급 체계를 구축해 공급 안정성과 판매 기회를 확대하겠다"고 강조했다.

마케팅과 브랜드 전략 고도화도 주요 과제로 제시됐다. 이 대표는 "글로벌 콘텐츠 협업을 확대하고 온·오프라인 고객 접점을 강화하겠다"며 "디지털 마케팅 활용 확대와 현지 맞춤형 제품 개발을 통해 시장 침투력을 높이겠다"고 말했다.

국내 사업에 대해서는 "경영자원을 효율적으로 배분하고 이익 구조와 인프라를 개선해 성장 기반을 강화하겠다"며 "신상품과 신사업 도입, 신규 카테고리 확장을 통해 매출 확대를 추진하겠다"고 밝혔다.

이날 주총에서는 주주들의 제안도 이어졌다. 한 주주는 배당 성향 확대를 요구하며 주주환원 정책 강화를 주문했고, 또 다른 주주는 지배구조 개선 필요성을 제기하며 농심홀딩스 및 계열사 구조 개편 방안을 제안했다. 이에 대해 회사 측은 다양한 의견을 검토하겠다는 입장을 밝혔다.

mkyo@newspim.com

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트럼프, 건국 250주년 금화 본인 초상 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 얼굴이 새겨진 24캐럿 기념 금화 발행을 승인하며 '자기 우상화' 논란에 불을 지폈다.  현지시간 19일 로이터 통신에 따르면, 트럼프 대통령이 임명한 인사들로 구성된 연방미술위원회(CFA)는 미국 건국 250주년을 기념해 트럼프 대통령의 초상이 담긴 기념 금화 발행안을 이날 만장일치로 통과시켰다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 초상이 담긴 미국 건국 250주년 기념 금화 디자인. 미국 조폐국 제공. [사진=로이터 뉴스핌] 1910년 설립된 CFA는 워싱턴 D.C. 내 연방 공공건물과 기념물 등의 디자인을 심의하는 독립 기관이다. 이번에 승인된 금화는 워싱턴 국립 초상화 미술관에 전시된 사진을 바탕으로, 책상에 기대어 정면을 응시하는 엄숙한 표정의 트럼프 대통령을 묘사할 예정이다. 위원회 심의 과정에서는 금화의 상징성을 극대화하려는 시도가 이어졌다. 올해 트럼프 대통령이 임명한 백악관 보좌관 체임벌린 해리스는 "클수록 좋다"며 직경 3인치(약 7.6cm)에 달하는 대형 금화 제작을 제안했다. 브랜든 비치 미 연방재무관 역시 성명을 통해 "미국 정신과 민주주의를 대표하는 인물로 현직 대통령인 도널드 J. 트럼프보다 더 상징적인 프로필은 없다"며 발행 당위성을 강조했다. 하지만 이번 금화 발행이 법적 허점을 노린 '편법'이라는 지적도 만만치 않다. 미국법상 생존해 있거나 사후 3년이 지나지 않은 대통령의 초상은 유통되는 달러 동전에 새길 수 없다. 트럼프 행정부는 이번 금화를 시중에 유통되지 않는 '수집용(non-circulating)'으로 분류함으로써 이 규제를 피했다는 분석이다. 이에 대해 민주당 제프 머클리 상원의원은 "동전에 자신의 얼굴을 새기는 이들은 군주나 독재자이지 민주주의 국가의 지도자가 아니다"라며 "건국 250주년의 의미를 왜곡하려는 시도"라고 강력히 비판했다. 초당파적 기구인 시민주화자문위원회(CCAC)의 도널드 스카린치 위원 역시 "1926년 쿨리지 대통령의 사례가 있지만, 당시엔 건국 영웅인 조지 워싱턴의 얼굴 뒤에 겹쳐진 형태였다"며 "현직 대통령 단독 초상을 대형 금화에 새기는 것은 차원이 다른 문제"라고 꼬집었다. 트럼프 대통령은 지난해 1월 재집권 이후 자신의 이름을 국가 자산에 각인시키는 행보를 광범위하게 지속해 왔다. 워싱턴의 주요 정부 건물은 물론 차세대 해군 함정의 함급명, 부유층 대상 비자 프로그램, 정부 운영 처방약 웹사이트, 심지어 어린이용 연방 저축 계좌에까지 '트럼프'라는 이름을 붙여왔다. 트럼프 행정부는 이번 기념 금화 외에도 자신의 초상이 새겨진 새로운 1달러 동전의 연내 유통을 제안해 놓은 상태여서, 이를 둘러싼 법적·정치적 공방이 예상된다.  wonjc6@newspim.com   2026-03-20 11:08
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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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