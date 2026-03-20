伊朗导弹袭击卡塔尔能源命脉 韩国或遭长期供应风险

纽斯频通讯社悉尼3月20日电 伊朗对卡塔尔天然气设施的报复性打击导致该国液化天然气（LNG）出口能力骤降约17%，全球能源市场进入紧张状态。卡塔尔能源公司（QE）警告，对包括韩国在内的多国长期供应合同可能被迫启动"不可抗力"条款，相关影响预计将持续最长五年。

资料图：遭受导弹攻击的拉斯拉凡液化天然气工厂。【图片=彭博社、纽斯频通讯社】

卡塔尔能源公司首席执行官兼能源事务国务大臣萨阿德·卡比19日在接受路透社专访时表示，卡塔尔14条LNG生产线中的2条以及一套天然气制油（GTL）设施在此次袭击中严重受损。

据悉，位于拉斯拉凡工业城的全球最大LNG生产基地18日遭伊朗弹道导弹攻击，造成重大设施损毁。

卡比表示，受损设施的修复工作预计需要3至5年时间，期间每年将损失约1300万吨LNG产能，年收入减少约200亿美元。受损生产线所涉及的长期供应合同包括对意大利、比利时、韩国、中国等国的出口，可能面临最长5年的不可抗力执行期。

作为韩国最大LNG供应国之一，卡塔尔的供应中断将直接影响韩国能源结构稳定。此外，卡塔尔的氦气出口预计也将下降14%，而氦气是三星电子、SK海力士等韩国半导体企业生产过程中不可替代的关键材料，其供应链紧张或将加剧行业成本压力。

与此同时，美国埃克森美孚与英荷壳牌等国际能源巨头也遭受重创。埃克森美孚持有受损LNG设施约30%至34%的股份，壳牌则参与受损GTL设施的合作运营。卡比透露，仅设施重建一项就需耗资约260亿美元。

受此次袭击影响，卡塔尔国家级"北部气田"扩能项目已全面停工，预计完工时间将推迟一年以上。卡比表示，此次事件严重损害了该地区作为全球能源供应核心的安全形象，呼吁所有相关方停止对能源基础设施的军事行动。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社