백시훈, 넷플릭스 인도 영화 '메이드 인 코리아' 주연…글로벌 행보

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 백시훈이 넷플릭스를 통해 공개된 인도 영화 '메이드 인 코리아'에서 주연으로 활약하며 글로벌 프로젝트에 참여했다.

'메이드 인 코리아'는 인도 타밀나두 출신 소녀가 꿈을 찾아 한국을 방문하면서 겪는 성장과 자아 발견의 과정을 그린 작품이다. 낯선 환경 속에서 문화적 차이와 현실의 벽을 마주하지만 새로운 인연과 경험을 통해 스스로의 길을 찾아가는 이야기를 담았다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 백시훈. [사진=매니지먼트 지안] 2026.03.20 moonddo00@newspim.com

극 중 백시훈은 허준재로 분하며 이야기의 중심축을 이루는 인물로 등장해 극을 이끌며 주연 배우로서 존재감을 드러낸다. 인물의 감정선과 서사를 섬세하게 표현하며 극의 몰입도를 높였다는 평가다.

이번 작품에는 인도 배우 프리양카 아룰 모한이 함께 출연해 호흡을 맞췄으며, 서로 다른 문화권의 배우들이 만들어낸 시너지가 작품의 또 다른 관전 포인트로 꼽힌다.

연출은 인도 감독 라 카르틱이 맡아 한국과 인도의 문화적 접점을 담아낸 글로벌 스토리를 완성했다.

특히 '메이드 인 코리아'는 글로벌 OTT 플랫폼인 넷플릭스를 통해 전 세계 시청자들과 만나고 있는 만큼, 백시훈의 글로벌 활동에도 관심이 쏠리고 있다.

한편, 백시훈은 이번 작품을 통해 해외 제작진과의 협업은 물론 글로벌 시청자들에게 얼굴을 알리며 배우로서 활동 영역을 넓혀가고 있다.

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