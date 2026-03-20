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음저협, BTS 컴백 지원사격…'아리랑' 음반 승인 신청 접수·처리

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 방탄소년단(BTS)가 3년 9개월 만에 컴백하는 가운데, 사단법인 한국음악저작권협회는 이번 BTS의 컴백이 가져올 거대한 문화적·경제적 파급력에 주목하며 저작권 지원 사격에 나섰다.

20일 음저협에 따르면 BTS 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)' 발매에 앞서 타이틀곡 '스윔(SWIM)'을 포함한 14개 트랙의 음반 승인 신청을 접수·처리했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 방탄소년단. [사진=빅히트뮤직] 2026.03.13 alice09@newspim.com

또한 광화문에서 진행되는 컴백 라이브 공연에 따른 공연 사용료 정산을 진행하고, 원활한 공연 개최를 위해 긴밀히 협력해 나갈 방침임을 밝혔다. 이번 BTS 공연은 수십만 명의 인파가 몰릴 것으로 예상되는 초대형 무대로, 글로벌 생중계와 맞물려 역대급 규모의 컴백 이벤트가 될 전망이다.

시장에서는 벌써부터 이른바 'BTS노믹스(BTSnomics)' 효과에 주목하고 있다. 앨범, 공연, 굿즈, 관광, 플랫폼 소비를 아우르는 파급효과가 예고되면서, 음악저작권 시장에도 직접적인 활력을 불어넣을 것이라는 분석이다.

음저협에 따르면 2025년 음악저작권료 징수액은 전반적으로 상승세를 이어갔지만, 복제 사용료 분야는 전년 대비 2.7% 감소하며 다소 주춤했다.

팬데믹 이후 음악 소비 패턴이 변화하면서 음반 구매 등 복제 기반 이용이 상대적으로 줄어든 영향이다. 그러나 선주문량 400만 장을 돌파한 BTS의 신보 '아리랑'의 흥행을 계기로, 실물 음반과 디지털 복제 시장 역시 다시 반등할 가능성이 크다는 전망이 나온다.

광화문 컴백 라이브를 시작으로 이어질 82회 규모의 월드투어 역시 공연 사용료 확대의 핵심 변수로 꼽힌다. 지난해 무대공연을 포함한 공연 사용료는 600억 원을 기록하며 안정적인 성장세를 보였고, 온라인 공연 사용료도 증가하며 공연 사용료 증가를 뒷받침했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 한국음악저작권협회 로고. [사진=음저협] 2026.03.20 alice09@newspim.com
[서울=뉴스핌] 이건주 인턴기자 = 시민들이 16일 오후 서울 종로구 광화문 광장에 설치된 방탄소년단 'BTS 컴백 라이브: 아리랑(BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG)' 대형 홍보물 앞을 지나가고 있다. 2026.03.16 kunjoo@newspim.com

여기에 전 세계 스타디움급 공연장에서 400만 명 이상을 동원할 것으로 예상되는 BTS의 이번 투어가 더해질 경우, 국내외 공연 저작권 시장에도 강한 상승 동력이 형성될 것으로 보인다.

음저협은 대형 K팝 아티스트의 컴백이 음반 판매를 넘어 영상 콘텐츠 소비, 2차 저작물 이용 확대, 공연 시장 활성화로 이어진다는 점에서 이번 BTS 활동을 주목하고 있다. 특히 광화문 공연과 같은 상징성 있는 초대형 무대와 글로벌 생중계는 K팝 소비 회복과 저작물 이용 확대의 기폭제가 될 수 있다는 분석이다.

BTS가 가져올 음악저작권 시장의 긍정 신호탄은 그들이 단순한 퍼포머를 넘어, 자신들의 음악 세계를 직접 구축하는 '창작자'라는 점에서도 의미가 크다.

이번 타이틀곡 '스윔'의 작사 전반을 주도한 RM을 비롯해, 진, 슈가, 제이홉, 지민, 뷔, 정국 등 멤버 전원이 음저협 회원으로 활동하며 방대한 음악 저작권 지식재산권(IP)을 구축해 왔다. BTS가 무대 위 슈퍼스타이자 동시에 보호받아야 할 권리자임을 보여주는 대목이다.

이시하 음저협 회장은 "대한민국의 상징인 광화문에서 우리 민족의 정서를 담은 '아리랑'을 노래하는 BTS의 행보는, 창작이 어디까지 확장될 수 있는지를 보여주는 상징적인 장면"이라며 환영의 뜻을 전했다.

이어 "BTS 멤버들 역시 우리 협회의 회원인 만큼, 이들이 치열한 고민 끝에 만들어낸 창작의 결실이 전 세계에서 온전히 인정받고 정당하게 보상받을 수 있도록, 음저협이 그 뒤에서 든든히 지켜나가겠다"고 강조했다.

 

alice09@newspim.com

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트럼프, 건국 250주년 금화 본인 초상 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 얼굴이 새겨진 24캐럿 기념 금화 발행을 승인하며 '자기 우상화' 논란에 불을 지폈다.  현지시간 19일 로이터 통신에 따르면, 트럼프 대통령이 임명한 인사들로 구성된 연방미술위원회(CFA)는 미국 건국 250주년을 기념해 트럼프 대통령의 초상이 담긴 기념 금화 발행안을 이날 만장일치로 통과시켰다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 초상이 담긴 미국 건국 250주년 기념 금화 디자인. 미국 조폐국 제공. [사진=로이터 뉴스핌] 1910년 설립된 CFA는 워싱턴 D.C. 내 연방 공공건물과 기념물 등의 디자인을 심의하는 독립 기관이다. 이번에 승인된 금화는 워싱턴 국립 초상화 미술관에 전시된 사진을 바탕으로, 책상에 기대어 정면을 응시하는 엄숙한 표정의 트럼프 대통령을 묘사할 예정이다. 위원회 심의 과정에서는 금화의 상징성을 극대화하려는 시도가 이어졌다. 올해 트럼프 대통령이 임명한 백악관 보좌관 체임벌린 해리스는 "클수록 좋다"며 직경 3인치(약 7.6cm)에 달하는 대형 금화 제작을 제안했다. 브랜든 비치 미 연방재무관 역시 성명을 통해 "미국 정신과 민주주의를 대표하는 인물로 현직 대통령인 도널드 J. 트럼프보다 더 상징적인 프로필은 없다"며 발행 당위성을 강조했다. 하지만 이번 금화 발행이 법적 허점을 노린 '편법'이라는 지적도 만만치 않다. 미국법상 생존해 있거나 사후 3년이 지나지 않은 대통령의 초상은 유통되는 달러 동전에 새길 수 없다. 트럼프 행정부는 이번 금화를 시중에 유통되지 않는 '수집용(non-circulating)'으로 분류함으로써 이 규제를 피했다는 분석이다. 이에 대해 민주당 제프 머클리 상원의원은 "동전에 자신의 얼굴을 새기는 이들은 군주나 독재자이지 민주주의 국가의 지도자가 아니다"라며 "건국 250주년의 의미를 왜곡하려는 시도"라고 강력히 비판했다. 초당파적 기구인 시민주화자문위원회(CCAC)의 도널드 스카린치 위원 역시 "1926년 쿨리지 대통령의 사례가 있지만, 당시엔 건국 영웅인 조지 워싱턴의 얼굴 뒤에 겹쳐진 형태였다"며 "현직 대통령 단독 초상을 대형 금화에 새기는 것은 차원이 다른 문제"라고 꼬집었다. 트럼프 대통령은 지난해 1월 재집권 이후 자신의 이름을 국가 자산에 각인시키는 행보를 광범위하게 지속해 왔다. 워싱턴의 주요 정부 건물은 물론 차세대 해군 함정의 함급명, 부유층 대상 비자 프로그램, 정부 운영 처방약 웹사이트, 심지어 어린이용 연방 저축 계좌에까지 '트럼프'라는 이름을 붙여왔다. 트럼프 행정부는 이번 기념 금화 외에도 자신의 초상이 새겨진 새로운 1달러 동전의 연내 유통을 제안해 놓은 상태여서, 이를 둘러싼 법적·정치적 공방이 예상된다.  wonjc6@newspim.com   2026-03-20 11:08
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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