'SNL 코리아', 2화 호스트 고아성 확정…생애 첫 라이브 코미디

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 공개일 확정만으로 온라인을 뜨겁게 달구고 있는 쿠팡플레이 코미디 쇼 'SNL 코리아'가 시즌 8의 2화 호스트로 배우 고아성을 확정했다.

쿠팡플레이 코미디 쇼 'SNL 코리아'는 초특급 스타들과 믿보 크루들의 과감하고 파격적인 웃음으로 매회 화제성 차트를 휩쓰는 대한민국 1등 코미디 쇼다. 올해 데뷔 22년차로 탄탄한 연기 내공을 쌓아온 배우 고아성이 'SNL 코리아' 시즌 8에 도전장을 내밀었다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = SNL코리아 고아성. [사진=쿠팡플레이] 2026.03.20 moonddo00@newspim.com

'SNL 코리아' 시즌 8 호스트로 나서는 고아성은 생애 첫 라이브 코미디 무대를 통해 지금까지와 완전히 다른 파격적 변신으로 시청자들의 마음을 휘어잡을 예정이다. 드라마 '라이프 온 마스'에서 선보인 완벽한 서울 사투리 연기나 예능 '에드워드리의 컨츄리쿡' 속 반전 매력처럼, 맑은 눈 속에 감춰둔 엉뚱하고 유쾌한 포텐을 가진 고아성이 'SNL 코리아' 시즌 8을 통해 어떤 화제의 장면들을 만들어낼지 기대를 모은다.

고아성은 "제가 'SNL 코리아' 시즌 8 호스트로 무대에 설 줄은 꿈에도 몰랐다. 라이브 코미디는 처음이라 긴장이 되면서도 설렌다"라며, "국내 최고의 코미디 쇼라는 타이틀에 걸맞게 저의 맑은 기운을 담아 눈동자까지 연기해볼테니 따뜻하게 지켜봐달라"고 출연 소감을 밝혀 반전 활약에 대한 기대감을 높였다.

고아성의 파격적인 반전 연기를 비롯해 코미디의 달인 신동엽, 정상훈, 정성호, 김민교, 안영미, 정이랑, 이수지, 권혁수, 김원훈, 지예은, 김규원 등 핵심 크루와 새로 합류하게 될 신입 크루들의 역대급 호흡을 예고한 'SNL 코리아' 시즌 8 2화 '고아성 편'은 오는 4월 4일 저녁 8시 공개된다.

한편, 매 시즌 하이엔드 스타 호스트들의 과감한 연기 변신과 '웃음 머신' 크루들의 대열연으로 대한민국 전역에 웃음 폭죽을 쏘아 올린 쿠팡플레이 코미디 쇼 'SNL 코리아' 시즌 8의 호스트 탁재훈과 함께하는 1화는 오는 28일 토요일 저녁 8시 공개된다. 쿠팡 와우회원은 물론 일반회원 누구나 무료로 시청할 수 있다.

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