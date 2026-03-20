전국 광역단체장 3월20일 일정

▲강기정 광주시장
- 제5주년 의용소방대원의 날 기념행사(11:00 대회의실)
▲황기연 전남지사 권한대행
- 프랑스 명장 요리사협회 한국총회 및 전남 팸투어(10:20 백양사)
- 순천대 글로컬대학 성과 공유회(14:00 광주 아시아문화전당)
- 한여농 전남연합 도 대회(18:00 함평 문화체육센터)
▲김관영 전북지사
- 제5회 의용소방대의 날 기념식 (11:00 익산소방서)
- 새만금항 현장행정 (14:30 전북서부항운노조사무실 등)
▲이철우 경북 도지사
- 경상북도 건축사회 제60회 정기총회(11:20 라한셀렉트 경주)
- 2026년 경북도민행복대학 합동 입학식(15:00 동락관 공연장)
▲김영환 충북지사
- 주요 혁신정책 점검회의(09:00 여는마당)
▲김진태 강원도지사
- 강원도립대 중앙도서관 그린리모델링 준공식 (11:00 강원도립대)
- 강원형 공공주택 건립공사 기공식 (14:00 강릉시 입암동)
- 홍천군민 생활체육대회 개회식 (18:30 홍천종합체육관)
▲이장우 대전시장
- 전통시장 상인회장 간담회(11:00 옛 충남도청)
- 2026년 세계 물의 날 기념행사(14:00 2층로비)
- 제20대 도시계획위원회 위원 위촉식(15:00 세미나실)
- 노후계획도시정비 선도지구(둔산·송촌지구) 주민설명회(16:00 대회의실)
▲최민호 세종시장
- 제5주년 의용소방대의 날 기념식(10:20 조치원체육공원)
- 제19회 세종 전의 조경수 묘목축제(14:00 세종 묘묙플랫폼)
- 도농상생발전위원회(15:30 전동면 행복누림터)
- 제25회차 시장과 함께하는 1박2일(19:00 어진동 한뜰마을2단지)
▲김태흠 충남지사
- 충남 광역푸드뱅크 물류센터 개소식(14:00 예산)
▲박형준 부산시장
- 전화 인터뷰-MBC-R 김종배의 시선집중(07:30)
- 접견-한국학원총연합회 부산지회(10:20 의전실)
- 제2차 수산업 및 어촌 발전 의견수렴 간담회(14:00 부산시수협 자갈치위판장)
- 인터뷰-부산일보TV(14:40 부산일보)
- 남구도서관 들락날락 개관식(16:00 남구도서관)
- 부산시정 공감 토크쇼, 부산을 찾는 이야기(19:00 벡스코)
▲박완수 경남지사
- 2026 나무심기 및 경남임업인 소통 간담회(11:00 산청군)
- 주택관리사협회 경상남도 민·관 합동 워크숍(16:30 중소벤처기업진흥공단 부산경남연수원)
▲김두겸 울산시장
- 2026 울산웨일즈 홈경기 개막전(18:00 문수야구장)
▲유정복 인천시장
- 계양구립종합누리센터 기공식 (14:00)
▲김동연 경기도지사
- 2026년 상반기 통큰세일 개막식(11:30 수원)
[전국종합=뉴스핌]