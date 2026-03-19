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중동 레바논 '동명부대·장병' 안전 시급…국방부 '대피상황'까지 고려

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미국-이스라엘과 이란 간 20일째 전쟁
美 수천명 지상군 투입 검토 외신 보도
美·이스라엘, 한국군 동명부대 안전 우려
청와대·국방부 "24시간 안전 관리 최우선
유사시 즉각 조치 준비까지 다하고 있어"
장병 가족 걱정 이상으로 '최고 경계 태세'

[서울=뉴스핌] 김종원 정치부장 = 미국-이스라엘과 이란 간의 20일째 맞은 전쟁으로 인해 레바논에 파병돼 있는 한국군 동명부대와 장병들의 안전이 심각히 우려된다는 경고음이 나온다. 동명부대와 장병들의 안전을 위한 대책이 시급하다는 지적이다.

현재 중동 사태에 밝은 소식통들은 19일 한국군 동명부대 안전대책이 급하다고 전했다. 중동의 이스라엘과 미국 측에서도 동명부대가 의도치 않은 돌발 위험 상황에 빠질 수 있다는 분석을 하고 있는 것으로 전해졌다.

중동 전쟁이 한국군 파병부대 인근까지 번지고 있는 매우 위태로운 상황으로 보인다. 정부와 국방부는 모든 시나리오를 철저히 점검하고 유사시 부대 방호와 장병 보호를 위한 가용 자원을 총동원해야 한다는 경각심 차원의 목소리가 커지고 있다.

청해부대 46진 최영함(왼쪽)과 고속단정들이 아덴만 해역에서 자체 해상종합훈련을 하고 있다. [사진= 해군]

◆국방부 "매일 상황 평가 회의, 24시간 관리"

현재 미국은 군사작전을 강화하기 위해 수천 명의 미군 병력 추가 배치를 검토 중이라고 미 언론이 전하고 있다. 개전 3주 차에 접어든 이란 전쟁의 양상이 단순 공습에서 '지상 점령'으로 달라질 수 있다는 분석이다.

특히 미군이 호르무즈 해협의 통제권을 확보하고 항행의 자유를 되찾기 위한 본격적인 군사적 준비에 착수했으며 걸프국가들도 이번 작전에 참여할 것이라고 언론들이 전하고 있다.

지난 3월 2일(현지시간) 쿠웨이트에서는 미 공군 F-15E 스트라이크 이글(Strike Eagle) 전투기 3대가 아군인 쿠웨이트군 오인 사격으로 격추되는 사고가 발생하기도 했다.

국방부 관계자는 "매일 상황 평가 회의도 하며 24시간 상황 관리를 하고 있다"면서 "한국군 파병 장병들의 안전 관리를 최우선으로 하고 있다"고 말했다.

특히 국방부 관계자는 "혹시 동명부대와 관련해 어떤 변화가 생기면 즉각 조치할 수 있는 준비까지 다하고 있다"면서 "파병 부대 장병들의 가족이나 국민의 걱정 이상으로 준비와 대비를 철저히 하고 있다"고 말했다.

전날 18일 귀국한 강훈식 대통령 비서실장은 중동 사태 대응을 위해 지난 16~17일 이재명 대통령의 전략경제협력특사로 UAE로 긴급 출국해 현지 도착 직후 상황이 좋지 않아 비행기 안에서 무려 5시간이나 대기한 후 내릴 수 있었다.

당초 17일 UAE 두바이국제공항을 통해 직항으로 귀국할 예정이었지만 이란의 드론이 두바이공항 인근 연료 탱크를 공격해 대형 화재가 발생하면서 공항이 전면 폐쇄되는 위험한 상황을 맞기도 했다.

강 실장은 아부다비 공항으로 이동해 직항 대신 3국을 경유하는 노선을 택해야 했다. 이 과정에서 시간이 지체돼 18일 새벽에서야 한국에 도착하는 '무박 4일'의 강행군을 했다.

[캘리포니아 로이터=뉴스핌] 이영기 기자 = 6일(현지시간) 미국 해병대 1사단이 해병대 통합무장훈련 'Steel Knight'의 일환으로 캘리포니아의 해안에서 상륙 훈련을 하고 있다. 2019.12.07 007@newspim.com

◆긴급사태 발생땐 '부대 대피'까지 고려 중

현재 국방부는 해외 파병 장병들의 안전 대비를 여러 측면에서 하고 있으며 필요한 모든 조치를 강구하고 있는 것으로 전해졌다.

특히 긴급한 사태에 대비한 '부대 대피' 가능성까지도 고려하고 있는 것으로 전해졌다. 국방부는 모든 상황에 대비한 평가를 매일하고 충분히 예민하게 상황 관리를 하면서 최고의 안전과 경계 태세를 유지하고 있는 것으로 알려졌다.

현재 레바논에 파병된 동명부대 32진은 이스라엘과 이란 간의 군사 충돌과 이스라엘의 레바논 지상전 개시로 인해 최고 경계 태세(레벨 1)를 유지하고 있다. 270여 명이 파병 주둔하고 있으며 주로 육군 특수전사령부 위주의 작전팀과 보병, 공병, 통신, 의무, 헌병으로 구성된 합성 부대다. 레바논 남부 타이어 지역으로 이스라엘 접경지 '블루라인'에서 약 20km 정도 떨어져 있다.

한국군 합동참모본부에 따르면 현재 영내 대기와 최고 수준의 방호 태세를 하고 있다. 외부 순찰 등 대외 활동은 최소화하고 필수적인 작전 위주로만 움직이고 있다. 동명부대 인근에서도 피격이 발생했다. 

동명부대 장병들이 레바논군과 함께 2025년 10월 동명부대 주둔지에서 리타니강 검문소까지 연합 기동정찰을 하고 있다. [사진=합참] 

◆긴박 교전 상황 지속땐 선제적 조기 철수 가능성 

특히 지난 17일 이스라엘군이 레바논 남부에 대한 대규모 지상작전을 공식 개시함에 따라 동명부대 작전 지역 인근의 위험도가 굉장히 높아진 상황이다. 유엔(UN) 안전보장이사회는 레바논 평화유지군(UNIFIL) 임무를 2026년 12월 31일까지로 최종 연장했다. 

이에 따라 동명부대도 2026년 말 임무를 마무리하고, 2027년부터는 본격적인 철수 단계에 들어갈 것으로 보인다. 다만 현재와 같은 긴박한 교전 상황이 지속될 경우 정부 차원의 선제적 조기 철수 가능성도 국회를 중심으로 계속 나오고 있다.

청와대 강 실장을 비롯해 안규백 국방부 장관, 진영승 합참의장까지 군 수뇌부도 현지 부대장과 화상회의를 하면서 중동 정세를 실시간 모니터링 하고 유사시 동명부대원과 현지 교민을 즉각 대피시키기 위한 준비를 하고 있다.

UAE에 파병된 아크부대 인근 지역에서도 피격이 발생했다. 아크부대는 교육훈련을 취소하고 영내 대기 중이다. 아덴만 청해부대는 인근이 피격된 적은 없지만 부대방호태세 2급을 유지하며 경계를 강화하고 있다. 현재 오만 동방 해상에서 우리 국민 보호를 위한 대응 태세를 유지 중이다. 남수단 한빛부대는 부대방호태세 3급을 유지하며 유엔 남수단 임무단(UNMISS)과 연계한 필수작전만 하고 있다.

kjw8619@newspim.com

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李대통령 관람 '긴긴밤'은 어떤 작품 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 이재명 대통령이 대학로에서 깜짝 공연 관람에 나서면서 목격담이 온라인을 뒤덮었다. 이와 함께 대통령이 직접 관람한 '긴긴밤'에도 관심이 집중되고 있다.  이재명 대통령은 18일 김혜경 여사와 함께 대학로 한 극장을 방문해 뮤지컬을 관람했다. X(옛 트위터)에 실시간으로 퍼진 목격담에 따르면 이 대통령은 이날 링크아트센터 드림에서 공연 중인 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 관객, 배우들과 소통에 나섰다. 이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일 저녁 서울 대학로에서 창작 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 있다. [사진=청와대] 강유정 청와대 대변인은 이날 이재명 대통령 부부가 문화체육관광부 정책 '문화가 있는 날' 홍보차 대학로 뮤지컬 '긴긴밤'을 함께 관람했다고 밝혔다. 강 대변인은 서면 브리핑을 통해 이 대통령 내외가 이날 저녁 서울 대학로 링크아트센터드림에서 창작뮤지컬 '긴긴밤'을 관람했다고 밝혔다. 이 대통령의 방문은 갑작스럽게 이루어진 것으로 알려졌다. '긴긴밤' 공연을 하는 배우들도 공연 당일 몇 시간 전에 알게 된 것으로 확인됐다. '긴긴밤'은 어린이문학상 대상 수상작인 동명의 동화를 원작으로 한 뮤지컬로, 라이브러리컴퍼니가 창작 뮤지컬로 제작하며 무대화한 작품이다. 지난 2024년 초연을 올린 뒤, 2025년 앵콜 공연을 진행했으며 올해 재연이 공연 중이다. '긴긴밤'은 아프리카 코끼리 고아원에서 자라난 코뿔소 노든의 이야기를 담은 작품이다. 온갖 산전수전을 겪으며 살아남은 노든은 생각지도 못한 상황을 겪으며 버려진 알에서 태어난 새끼 펭귄을 떠맡게 된다. 둘은 바다를 향해 함께 여정을 떠나지만 끝없이 펼쳐진 사막을 지나 바다에 닿는 것은 쉽지 않다. 노든은 펭귄에게 긴긴밤 어려웠던 시간들을 지나면서도 반짝이던 순간들의 이야기를 전해준다. 이 공연은 소품과 의상을 통해 배우들이 동물로 무대에서 연기하지만, 비유적인 표현으로 인간이라면 모두가 공감할 만한 이야기를 풀어낸다. 가족과 연대, 상실과 회복, 모험과 성장을 담은 이 작품은 100% 눈물을 흘린다는 경고 아닌 경고가 있을 정도로 가슴 뭉클한 이야기를 그린다는 후문이다. [사진=X 사용자(@gj46929236) 계정] '긴긴밤'을 관람한 대통령 내외 역시 눈물을 흘렸다는 후기도 전해진다. 한 X 사용자는 이 대통령에게 "재밌으셨냐"면서 눈물을 흘렸는지도 물어봤다며 대통령이 "재밌던데" 하면서 긍정했다는 후기를 남겼다. 심지어는 경호원도 눈물을 보였다는 후기도 나오면서 '긴긴밤'에 대한 관심도 높아지고 있다. 이 대통령은 '긴긴밤' 관람에 앞서 대학로의 한 국밥 집을 찾은 것으로도 확인됐다. 공연을 보러 대학로에 자주 오가는 관객들은 이 대통령이 찾은 식당을 언급하며 매일같이 오가는 거리와 가게를 다녀갔다는 사실에 놀라고 즐거워하는 반응들을 SNS에 남겼다. 뮤지컬 '긴긴밤'은 현재 링크아트센터 드림에서 공연 중이며, 오는 29일까지 계속된다. 노든 역에 배우 홍우진, 강정우, 이형훈, 펭귄 역에 최주은, 설가은, 최은영, 임하윤, 앙가부/윔보 역에 박근식, 도유현, 치쿠 역에 유동훈, 이규학 등이 출연 중이다.  jyyang@newspim.com 2026-03-19 10:05
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김소영 추가 피해 남성 3명 확인 [서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 경찰이 서울 강북구 모텔에서 약물 연쇄살인 사건 피의자 김소영이 3명에게 추가로 범행을 저지른 사실을 확인하고 검찰에 넘겼다. 19일 경찰에 따르면 서울 강북경찰서는 김소영을 특수상해 및 마약류관리에관한법률 위반 혐의로 서울북부지검에 추가 송치했다. 강북 모텔 연쇄살인 피의자 20세 김소영 [사진=서울북부지방검찰청] 경찰은 김소영에게 피해를 입었다고 주장한 남성 3명 모발을 국립과학수사연구원(국과수)에 보낸 결과 2명에게서 벤조디아제핀 등 이전 범행과 동일한 항정신성의약품이 검출됐다고 밝혔다. 다만 김소영은 현재 자신의 혐의를 부인하고 있는 것으로 알려졌다. 김소영은 지난해 12월부터 지난달까지 20대 남성 3명에게 향정신성의약품인 벤조다이아제핀계 약물이 섞인 음료를 건네 1명의 의식을 잃게 하거나 2명을 사망에 이르게 한 혐의를 받는다. 서울북부지검은 지난 9일 신상정보공개심의위원회 심의 결과를 바탕으로 김소영 얼굴과 성명, 나이 등 신상정보를 공개했다. 이어 서울북부지검 형사2부(부장검사 김가람)는 지난 10일 김소영을 살인 및 특수상해, 마약류관리법 위반 혐의로 구속 기소했다. 김소영에 대한 첫 공판은 다음달 9일 오후 서울북부지법에서 열린다. lahbj11@newspim.com 2026-03-19 14:08

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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