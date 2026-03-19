김영준, 광명시장 출마..."소외 이웃 눈물 닦아주는 '손수건' 시장 될 것"

"아파트는 올라가는데 삶의 질은 하락"...재개발·교통·교육 '3대 난제' 정조준

조합 비리 제로·선 교통대책·입주 전 학교 신설 등 '시민 체감형' 공약 발표

"현 시정의 방치·외면 바로잡을 것, 인간플랫폼 리더십으로 대전환"

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 김영준 경기 광명시장 예비후보가 19일 "시민의 목소리를 정책으로 연결하는 '인간플랫폼'이 되겠다"며 민선 9기 광명시장 선거 출마를 공식 선언했다.

김영준 경기 광명시장 예비후보가 19일 "시민의 목소리를 정책으로 연결하는 '인간플랫폼'이 되겠다"며 민선 9기 광명시장 선거 출마를 공식 선언했다. [사진=김영준 광명시장 예비후보 선거캠프]

김 예비후보는 이날 출마선언문을 통해 현재 광명이 처한 대규모 재개발·재건축 혼란과 교통지옥, 교육 인프라 부족 문제를 현 시정의 '방치와 불통'으로 규정하고, 시민 중심의 '광명 대전환'을 이루겠다는 강한 의지를 피력했다.

김 예비후보는 현재 광명의 가장 시급한 현안으로 동시다발적으로 진행 중인 재개발(12곳)과 재건축(15곳) 문제를 꼽았다. 그는 "아파트는 올라가는데 시민의 삶의 질은 오히려 내려가고 있다"며 "조합 비리와 공사비 폭등으로 원주민들이 쫓겨나고 있음에도 현 시정은 '민간사업이라 개입할 수 없다'며 수수방관하고 있다"고 직격했다.

이에 대한 해법으로 ▲조합 회계 전면 공개 ▲전자입찰 의무화 ▲분담금 폭탄 차단 등 '조합 비리 ZERO' 정책을 최우선 과제로 제시했다. 공공의 적극적인 개입을 통해 원주민과 세입자의 재정착률을 높이고 투명한 정비사업 환경을 조성하겠다는 구상이다.

매일 길 위에서 시간을 허비하는 시민들의 고통에도 공감했다. 김 예비후보는 "개발이 완료된 후 대책을 세우는 뒷북 행정 대신, 개발 전 교통대책을 먼저 완공하고 스마트 교통 시스템을 도입해 출퇴근 전쟁을 끝내겠다"고 약속했다.

또한 공사장 옆 위험한 통학로를 걷는 아이들을 위해 ▲입주 전 학교 신설 완료 ▲안전한 통학로 보장 등 교육 인프라의 선제적 확충을 공약했다. 이는 입주 후 뒤늦게 학교 부족 사태를 겪는 신규 단지들의 고질적인 문제를 뿌리 뽑겠다는 실용적인 접근으로 풀이된다.

김 예비후보는 자신의 정체성을 '인간플랫폼'으로 정의했다. AI 기술이 세상을 바꾸는 시대일수록 가장 필요한 것은 '사람을 이해하는 리더십'이라는 철학이다.

그는 "불통하는 시장이 아니라 시민의 제안을 즉시 정책에 반영하는 플랫폼형 시장이 되겠다"며 "현 시정이 외면해온 소외된 이웃들과 재개발로 고통받는 주민들의 눈물을 닦아주는 '손수건 시장'이 되어 광명에 신바람을 불어넣겠다"고 강조했다.

김 예비후보의 출마 선언은 정책적 치밀함과 더불어 현장에 밀착한 감성적인 리더십을 동시에 보여줬다는 평가를 받는다. 특히 '인간플랫폼에 플러그인하라'는 슬로건은 젊은 층부터 고령층까지 아우르는 확장성을 가졌다는 분석이다.

지역 정가 관계자는 "김 예비후보가 광명의 해묵은 난제인 재개발과 교통 문제를 정조준하며 대안을 제시한 점이 인상적"이라며 "현 시정에 대한 매서운 비판과 함께 '소통'을 키워드로 제시한 만큼 경선 과정에서 강력한 바람을 일으킬 것으로 보인다"고 전망했다.

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