정부·12개 항공사 CEO, 하계 스케줄 앞두고 항공안전 간담회 개최

2026년도 자체 안전관리 강화계획 발표

취약 현장 중심 감독 강화

운항량 증가 및 기후변화 대응 등

8대 위험관리 항목 중심 안전 점검

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 정부가 항공사 CEO들과 함께 항공안전 점검에 나선다. 이를 통해 국민이 더욱 안심하고 항공기를 이용할 수 있는 환경을 조성할 계획이다.

제주항공 항공기. [사진=제주항공]

20일 국토교통부는 한국공항공사 대회의실에서 12개 항공사 CEO 등이 참석한 가운데 제2차관 주재로 '항공안전 간담회'를 개최한다고 밝혔다. 대한항공, 아시아나항공, 제주항공 등 12개사 CEO가 참석한다. 최근 중동 상황 및 하계 스케줄 시작에 대비해 항공안전 동향을 공유하고, 안전관리 체계를 사전에 점검하는 한편 앞으로의 항공안전 강화계획 등을 논의하기 위해 마련된 자리다.

지난해 기준 항공 분야 사고와 준사고 건수는 1.8건으로 전년(3.8건) 대비 감소했다. 그러나 운항량 증가(52만6000회→54만2000회, 2.9%), 항공기 시스템 복잡성, 국제분쟁 및 기후변화(난기류, 화산폭발 등) 등으로 인해 새로운 위험요인과 안전관리 대상 영역이 확대되고 있다.

정부는 ▲활주로 이탈 ▲활주로 침범 ▲항공기 화재 ▲비행 중 항공기 제어곤란 ▲지형충돌 ▲항공기 고장결함 ▲공중충돌 ▲공항 내 안전 등의 8대 위험관리 항목과 함께 안전관리 방향성을 제시했다. 이에 따른 항공사 안전관리 강화에 협조를 당부할 예정이다.

대한항공과 아시아나로 대표되는 기업결합, LCC 노선 확대, 기종 다변화 등 항공산업 변화도 예고된 만큼 항공안전감독관을 대폭 확충한다. 데이터에 기반한 취약 현장 중심의 감독을 강화할 계획이다.

항공사 CEO들도 조종사·정비사 등 항공종사자 확충, 충분한 정비시간 확보 및 지속적인 안전투자 확대 계획 등을 포함한 2026년도 자체 안전관리 강화계획을 발표한다. 기업결합 항공사는 안전 매뉴얼, 훈련체계 및 관련 시스템 등을 조기 단일화해 사전 교육을 철저히 실시하는 등 과도기 인적 실수를 최대한 방지한다.

같은 날 항공정책실장 주재로 '항공안전협의회'도 열린다. 기상청, 항공철도사고조사위원회(이하 '항철위'), 인천국제공항공사, 한국공항공사, 한국교통안전공단, 항공안전기술원 및 12개 항공사 CEO 등이 참석한다. 참여 정부기관이 '항공안전정책 선언문'에 서명하고, AI 시대에 대비해 항공안전 데이터 및 정보 공유 협력 강화를 위한 협약 체결식도 진행한다.

항공안전정책 선언문은 국가 항공안전정책에 대한 기본방향 및 정책 추진 의지에 관한 공동 선언문이다. 국토부, 기상청, 항철위에서 서명한다. 협약기관은 항공기상청, 한국교통안전공단, 항공안전기술원, 에어로케이, 에어프레미아, 파타라항공이다. 정보공유 데이터 범위에는 비행자료와 기상정보(PIREP)가 추가됐다.

홍지선 국토부 제2차관은 "중동 상황에 따른 업계 애로사항 등을 청취하고, 고유가, 고환율 등 불확실성으로 인한 어려움이 많은 상황을 잘 알고 있다"며 "이럴 때일수록 항공안전에 대한 국민 우려가 재발되지 않도록 안전에 대한 관심과 투자는 지속 강화해야 한다"고 강조했다.

chulsoofriend@newspim.com